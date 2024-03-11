النواب يحيل اتفاقية المطار إلى لجنة النقل.. والخصاونة يبرر طلب تمديدها

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

احال مجلس النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 (مع اعطائه صفة الاستعجال) الى لجنة الخدمات والنقل النيابية.



وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ردا على مداخلات نواب تحت القبة استغربوا تقديم الاتفاقية قبل 8 سنوات من انتهائها، إن اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي، التي تقدمت بها الحكومة "لا تشوبها شائبة" فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح.



وأوضح الخصاونة أن الحكومة قدمت مشروع تمديد اتفاقية المطار لأنه لديها موجبات تحقق المصلحة العامة، مؤكدا انها مراجعة في الاتفاق للتسويات المالية المتصلة بالمخاطر وإقفال باب مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية على الحكومة أمام الممولين في حال تعثر المشغل.



وأضاف: تعمل الحكومة على التصدي وتسيير أعمال الدولة وكأننا في بداية عمرنا لأن المواقيت الدستورية المتعلقة بعمر الحكومة والمجلس واضحة وهي بيد الملك، موضحا أن التعديلات في اتفاقية إعادة تأهيل المطار التي تقدمت بها الحكومة تحقق مصلحة للدولة وللخزينة العامة.



وأشار إلى أن الحكومة والمجلس يجب أن يكونان دائما عنوانا لصيرورة الدولة بانتظام واضطراد، موضحا أن "المواقيت المتعلقة بالحكومة والمجلس لها ضوابطها الدستورية الموضوعة بين يدي صاحب القرار وصاحب الشأن بهذا الأمر جلالة الملك"، وانه تأسيسا على ذلك، نتعاطى ونتعامل مع هذه الدورة وربما أي دورة استثنائية قادمة على أنها مثلها مثل أي دورة عادية أخرى، يجب أن ننجز بها ونسير مصالح الناس ومصالح البشر ومصالح العباد وكأننا أتينا قبل دقائق، هذا واجبنا وهذا التزامنا"، موضحا ان الحكومة تعمل لأجل تحصين موقف الحكومة والتسوية المطروحة لتعزيز العمل بشكل أفضل وتوفير الضمانات وتقليل المخاطر.



كما أحال الى اللجان المختصة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024 الى اللجان المختصة.

