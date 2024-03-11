إعلان أوقات دوام الخدمات الطبية في رمضان (تفاصيل)

إعلان أوقات دوام الخدمات الطبية في رمضان (تفاصيل)
التاريخ
3/11/2024 2:33:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن ساعات
الدوام الرسمي في شهر رمضان الفضيل في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة
لها من الساعة 8:30 ولغاية 2:30 بعد الظهر.
وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل المرضى في
أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
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