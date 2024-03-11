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قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية ترافق طواقم مستشفى خانيونس/ 2

3/11/2024 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رافقت قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية مكونة من 28 شاحنة طواقم مستشفى خانيونس/ 2 إلى غزة.
ووُزّعت محتويات 5 منها على أهالي جنوب قطاع غزة.

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