قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية ترافق طواقم مستشفى خانيونس/ 2

قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية ترافق طواقم مستشفى خانيونس/ 2
التاريخ
3/11/2024 2:33:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) رافقت قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية
مكونة من 28 شاحنة طواقم مستشفى خانيونس/ 2 إلى غزة.
ووُزّعت محتويات 5 منها على أهالي جنوب قطاع
غزة.
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