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الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

3/11/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سيتم طيلة أيام الشهر الفضيل إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل/ منطقة رأس العين بالتزامن مع أذان المغرب.
ويأتي إطلاق مدفع رمضان الذي تم إنجاز كافة الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، بهدف إحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار.

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