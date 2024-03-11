الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل
التاريخ
3/11/2024 2:33:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه بالتعاون مع
القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سيتم طيلة أيام الشهر الفضيل إطلاق مدفع
رمضان من ساحة النخيل/ منطقة رأس العين بالتزامن مع أذان المغرب.
ويأتي إطلاق مدفع رمضان الذي تم إنجاز كافة الترتيبات
والتجهيزات له في الموقع، بهدف إحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع
الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد
الإفطار.
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