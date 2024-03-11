وزير الخارجية: ما يجري في غزة له عواقب كبيرة على كل من يعيش بالقطاع

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن ما يجري في غزة له عواقب كبيرة على كل من يعيش في القطاع.



وقال، إن شهر رمضان جاء وما تزال إسرائيل تقصف غزة، والنساء لا يجدن ما يطعمن أبناءهن والناس يموتون ولا يجدون مكانا يدفنون فيه.



واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير، "إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 5 أشهر يشكل خرقا لكل القيم الإنسانية، والعالم عاجز عن إيقافه"، مشيرا الى أن الأطفال في غزة يموتون يوميا جراء نقص الطعام.



واشار إلى أن شهر رمضان هو شهر الرحمة والسلامة والسكينة، لكن للأسف، هذا ليس الواقع الذي يعيشه 2.3 مليون في غزة، وهم يستمرون في المعاناة من وحشية العدوان الإسرائيلي.



واضاف، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من المجاعة، ويموت الأطفال من نقص الطعام، ودفعوا خارج منازلهم ليعيشوا في الملاجئ ومن دون خدمات أساسية أو حتى تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة.



وزاد، الفلسطينيون يعانون من الواقع الأليم الذي ينبغي علينا تغييره، وللأسف مر 5 أشهر على هذا النزاع والعالم عاجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يقف لإحلال الكرامة الإنسانية.



ووصف الصفدي الوضع بأنه صعب جدا في الضفة الغربية، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من خروقات لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والقيود على حق أداء العبادات تغير الواقع على الأرض ولا تسهم في إحلال السلام ولا حتى في تحقيق حل الدولتين.



وقال، على إسرائيل رفع مثل هذه القيود واحترام حرية العبادة، وأن تسمح للمصلين بأن يؤدوا واجباتهم الدينية خلال شهر رمضان.



واعتبر الصفدي أن العبث بالمقدسات هو عبث بالنار، حاثاً الفاتيكان وكل دول العالم على أن تقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن تحترم إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي المقدسة، وأيضا احترام حق العبادة ورفع كل القيود المفروضة التي تمنع الناس من أداء فروضهم الدينية في هذه الأيام المقدسة.



وشدد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك، له المسؤولية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويقوم بكل الجهود الممكنة لحماية واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن لا يتم انتهاك حرمتها.



وأضاف، ان "هذا الوضع مليء بالتحديات، وصعب وتراجيدي، وصوتكم كان صوتا مليئا بالمنطق والعدل"، مؤكدا الاستمرار سوياً ومع الشركاء الآخرين حول العالم لدفع إسرائيل على احترام حرمة الحياة في غزة، وإيقاف هذا العدوان الذي لم يأت إلا بالدمار والخراب والجوع.



وأكد أننا "نريد السلام في المنطقة، ونريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين ولكافة المنطقة ونريد إعطاء الحق الشرعي للفلسطينين بإقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل".



وأشار الى أن العدوان الإسرائيلي تمادى ويجب إيقافه، ولا طريق أمام المجتمع الدولي لقبول أن يموت الناس من الجوع في هذا العصر وهذا الزمن.



وأشاد الصفدي بالشراكة والعلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان منذ 30 عاما، قائلا، إن هذه الأعوام مليئة بالحوار والتعاون والعمل المشترك لتعميق قيم السلام والعدالة والاحترام للآخر.



من جانبه قال وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير، إن منطقة الشرق الأوسط تضم العديد من التحديات والصعاب وبالأخص بشأن غزة، مؤكدا أن العدوان ينبغي أن ينتهي.



وأضاف، إن "المقام الرسولي يرى ويراقب برعب الأحداث التي حصلت في 7 اكتوبر والأحداث التي تلت ذلك ضد الإسرائيليين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الفلسطينين وخاصة النساء والأطفال والمدنيين الذين فقدوا حياتهم بعد هذه الأحداث".



وأكد غلاغير أن بابا الفاتيكان يرى أن هذا العدوان ينبغي أن ينتهي، ويسعى الفاتيكان ويستمر بالمطالبة بوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وبذل الجهود لحل هذا النزاع المريع، مشددا على أن الفاتيكان يدعم جهود الأمم المتحدة وخاصة ألاونروا، لأن دورها أساسي لتلبية الاحتياجات لحل المشاكل الإنسانية.

وقال، ان موقفنا واضح جدا، ونؤمن بأن المدنيين "يجب أن لا يعتبروا أضرارا جانبية في هذا الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، لذلك، لا يجوز استهداف المدنيين أو المؤسسات التي عادة ما تمنح الحماية ضمن القانون الدولي، ورسالتنا واضحة جدا"، مؤكدا اننا "ملتزمون مع الأردن ببذل الجهود في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وخاصة المنطقة، وأن نحقق السلام في غزة".



واكد أن الأردن مهم لعدد من الجوانب أهمها؛ أنه بلد يحترم الحريات الدينية وفيه حوار بين الأديان خاصة بين المسلمين والمسيحيين، مضيفا "أن الفاتيكان يتطلع لدعم الأردن".



وقال، "سعيدون بأن الكنيسة في الأردن فاعلة وشريك مقدر فيما يتعلق بالشؤون الدينية والثقافية والإنسانية، ما يجعلها تقدم مساهمة عظيمة في هذا البلد"، مضيفا "ننظر بعين الاحترام للأردن لدوره وجهوده البطولية لخدمة اللاجئين على مر العقود، وبالأخص في هذا الوقت والنزاعات الحالية خاصة النزاع الذي يمس الفلسطينيين".



وأضاف، نحتفل مع أصدقائنا الأردنيين بـ 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وبين المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الفترة شهدت تعاونا وثيقا واحتراما كبيرا وزيارات متبادلة على مستوى القادة، وهي علاقات مهمة جدا يستحق تعزيزها.



وكان الوزيران اجريا قبل المؤتمر الصحفي، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين ودور العبادة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. كما تتناول المباحثات القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس.

