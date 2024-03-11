رجل يقتل زوجته جنوب عمان
التاريخ
3/11/2024 2:33:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقدم شخص اربعيني اليوم على طعن زوجته بواسطة اداة حادة داخل منزلهما في احدى مناطق جنوب عمان اثر خلاف حصل بينهما وما لبثت ان فارقت الحياة وجرى ضبط آلشخص والتحقيق جار معه تمهيدا لاحالته للقضاء .
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