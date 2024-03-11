Monday, 11 March 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمارة: مشروع إفطار صائم يهدف لتأمين وجبة عائلية يومية لأهل غزة

3/11/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن مشروع إفطار صائم في غزة الذي أطلقته نقابة المهندسين الأردنيين مؤخرا يهدف إلى تأمين وجبة إفطار عائلية لأهلنا الصامدين والمرابطين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي همجي، وإبادة وتجويع لم تشهده البشرية عبر التاريخ.
وأكد نقيب المهندسين خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المشرفة على المشروع، والتي تضم الأمانة العامة، ورؤساء الفروع، وأعضاء من اللجان النقابية، أن نقابة المهندسين الأردنيين ومنذ بداية العدوان الغاشم لم تألو جهدا في تنظيم الفعاليات والحملات التي تدعم صمود أهلنا، وتسهم ولو بالقليل في استمرارهم بحياة كريمة.

وأشار سمارة إلى أن الوضع أصبح في غاية الخطورة، حيث يواجه مئات الآلاف من سكان غزة خطر المجاعة الوشيك، وأصبحنا نسمع يوميا بأعداد من الشهداء الأطفال وكبار السن الذين توفوا بسبب الجوع والعطش، وهذا يدفعنا إلى شحذ الهمم والتفاعل بكافة السبل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ولفت إلى أن كافة الإجراءات التي قامت بها نقابة المهندسين الأردنيين خلال الفترة الماضية، كانت الأوضح والأنجع على مستوى كافة الجهات الأخرى، وأصبح العبء على نقابة المهندسين الأردنيين، مؤكدا أن موقف الشعب الأردني كان وما زال المتقدم على كافة المواقف.

وبين سمارة أن استمرار العدوان بهذه الوحشية يضاعف المعاناة على أهلنا ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلًا عن تضاعف الاحتياجات الماسة لتوفير العلاج والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء.

وأكد أن كل جهد في هذه المرحلة مهم في نصرة وحماية أهلنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية التحتية ويطبق عليهم العدوان الصهيوني سياسة الأرض المحروقة والحصار المحكم وقطع الماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء والخدمات الحيوية تحت مرأى ومسمع العالم.

وأوضح نقيب المهندسين أن هذا المشروع يأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي لنقابة المهندسين الأردنيين، حيث سينطلق خلال شهر رمضان المبارك وسيكون التبرع بقيمة وجبة إفطار عائلية بمبلغ 10 أو 20 دينارا أو 50 دينارا، حيث سيتم بيع كوبونات في مقر نقابة المهندسين وكافة فروعها في المحافظات.

وأكد أن الهدف الرئيس في هذه المرحلة هو جمع أكبر مبلغ من التبرعات لتأمين أكبر كمية من وجبات الإفطار لأهلنا الصامدين في القطاع، إذ أنه تم التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي بدورها تعاقدت مع مطبخ سيعمل على تجهيز وجبات الإفطار يوميا داخل الأردن ثم سيتم إيصالها برا من خلال المعابر الحدودية، لافتا إلى أن عملية التجهيز ستكون يومية خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا سمارة المهندسين والنقابيين والمواطنين إلى التفاعل مع هذا المشروع لكون قطاع غزة بحاجة ماسة لجميع أشكال الدعم في مواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي الذي يتعرض له.

وبين أن التبرع للمشروع سيكون طيلة الشهر الفضيل في مركز النقابة بمنطقة الشميساني وفروعها في كافة محافظات المملكة، وعبر إي فواتيركم على الرابط التالي: ، ومن خلال خدمة كليك عبر المحافظ الإلكترونية ومحفظة النقابة الإلكترونية عبر زين كاش باستخدام المعرف Jeaiftar.

MENAFN11032024000072011014ID1107962857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث