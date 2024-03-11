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فريق طبي متخصص يجري 3 عمليات نوعية بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2

3/11/2024 2:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 اليوم الاثنين، 3 عمليات نوعية لجراحة الأطفال وحديثي الولادة.
وقال مدير المستشفى إن العملية نفذها فريق طبي متخصص وفنيو عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل معالجة مرضى أهلنا في فلسطين.

وبين أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، أنها عمليات نوعية لأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتم إجراؤها بنجاح داخل المستشفى الميداني الأردني وخرجوا جميعهم بصحة جيدة.

وأوضح أخصائي التخدير والعناية المركزة أن مثل هذه الحالات تتم تحت التخدير الكامل ويتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.

وعبر ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني.

يشار إلى أن عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى خلال 4 أيام من بدء عمله بلغ 2400 حالة؛ منها 14 عملية صغرى ونوعية.

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