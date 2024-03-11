فريق طبي متخصص يجري 3 عمليات نوعية بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجرى فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني
الأردني نابلس/ 2 اليوم الاثنين، 3 عمليات نوعية لجراحة الأطفال وحديثي الولادة.
وقال مدير المستشفى إن العملية نفذها فريق طبي
متخصص وفنيو عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى
من أجل معالجة مرضى أهلنا في فلسطين.
وبين أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، أنها
عمليات نوعية لأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتم إجراؤها بنجاح داخل المستشفى الميداني
الأردني وخرجوا جميعهم بصحة جيدة.
وأوضح أخصائي التخدير والعناية المركزة أن مثل
هذه الحالات تتم تحت التخدير الكامل ويتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد
سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.
وعبر ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة
الملك عبد الله الثاني وجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني.
يشار إلى أن عدد الحالات التي تم استقبالها في
المستشفى خلال 4 أيام من بدء عمله بلغ 2400 حالة؛ منها 14 عملية صغرى ونوعية.
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