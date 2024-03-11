ما حالة الطقس في الثلث الأول من رمضان؟.. وهل يشهد الشهر تساقطًا للثلوج؟

MENAFN - Alghad Newspaper) شروق البو



كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الاثنين، حالة الطقس في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، مبينا أن الأيام الأولى منه ستشهد ارتفاعا على الحرارة، فيما ستنخفض الأسبوع القادم مع احتمالية تساقط الأمطار.



وقال آل خطاب في تصريح لـ"الغد" إن يومي الثلاثاء والأربعاء، ستكون أجواء دافئة، وسيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وستكون الحرارة أعلى من معدلاتها، بين 4 لـ 6 درجات مئوية في جميع مناطق المملكة.



وأضاف أن يوم الجمعة ستنخفض درجات الحرارة وستعود لمعدلاتها الاعتيادية، أما خلال منتصف الأسبوع القادم يومي الاثنين والثلاثاء تحديدا، وأوضح أنه ستسيطر حالة من عد الاستقرار الجوي، وستنخفض درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية، وقد تشهد بعض المناطق تساقطات للأمطار، والزخات الرعدية.



وتابع: "في نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل بسيط، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية".



وحول إمكانية تساقط الثلوج في شهر رمضان، قال آل خطاب إنه مناخيا وعلى المنظور القريب، لا توجد احتمالية لتساقط الثلوج، لكن حسب مناخ الأردن ليس بالغريب أن تأتي منخفضات تؤدي إلى تساقط للثلوج.