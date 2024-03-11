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الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب ليبيا ويدعم الجهود المستهدفة لتحقيق أمنها واستقرارها

3/11/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، يوم أمس، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة ليبيا ودعم جميع الجهود العربية والدولية المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يعود بالنفع والازدهار على الشعب الليبي الشقيق.

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