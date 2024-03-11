مفتي عام المملكة: إثبات رمضان بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية

وأضاف الحسنات عبر قناة المملكة، مساء اليوم الاثنين، أن "علماء الفلك أهل اختصاص عندما يؤكدون صحة الرؤيا من عدمها."

وقال الحسنات، "الأردن قام بتحري هلال شهر رمضان في 6 مواقع مختلفة يحتمل أن يُرى بها الهلال إن كانت الإمكانية بها متوفرة، حيث تم الاستعانه بعلماء فلك وأجهزة متطورة لرصد الهلال من ضمنها التيليسكوبات الفائقة والكاميرات الرقمية التي تستطيع أن تصور الهلال ولو في النهار.



وأشار إلى أن جميع الحسابات والقدرات لم تستطع بالأمس (ليلة الاثنين) من رصد الهلال أو تصويره.



وقال إن "الهلال تولد بالأمس الساعة 12 ظهرا، وكان عمره بعد الغروب حوالي 6 ساعات ونصف ووجد بعد المغرب كان موجودا لمدة 13 دقيقة في سماء المملكة، لكن لم يرى ولا يستطيع أحد أن يرصده ولا بأي نوع من أنواع الأجهزة".



وتابع أن عمر الهلال اليوم 30 ساعة ونصف، حيث كانت مدة مكوثه في سماء المملكة 50 دقيقة.



وبين الحسنات، أن اجتهادنا متوافق مع النصوص الشرعية، والمعطيات العلمية، حيث إنّ الأردن اعتمد منهجا علميا لا يعترض عليه فقيه مسلم وعالم فلكي مطلقا.