Monday, 11 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة.. فلسطينيون يؤدون أول صلاة لـ”تراويح الحرب”

3/11/2024 2:32:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتدمير المساجد، أدت أعداد محدودة من الفلسطينيين أول صلاة تراويح لشهر رمضان هذا العام.


وأفيد أن معظم مناطق قطاع غزة لم تشهد صلاة التراويح في المساجد، إلا أن هناك أماكن قليلة شهدت أداء الصلاة بأعداد محدودة، بعكس الأوضاع السابقة حيث كانت المساجد والساحات العامة تعج بالمصلين.

وأوضح أن هناك شوارع وأماكن عامة في بلدة جباليا شمالي القطاع، شهدت أداء الصلاة لكن بأعداد محدودة، خشية من استهداف إسرائيلي.


وفي مدينة رفح، تم رصد أيضا أعداد قليلة من السكان بجانب أنقاض المنازل والطرقات والمساجد يصلون صلاة التراويح.


وخلال الصلاة، تضرع المصلون إلى الله أن ينهي الحرب على القطاع، وأن يشفي الجرحى ويحمي الأبرياء، ويجلب السلام والاستقرار إلى غزة.


ومساء الأحد، أعلنت السعودية ومصر و10 دول عربية من بينها فلسطين، أن الاثنين سيكون غرة شهر رمضان، بينما حددت سلطنة عمان والأردن والمغرب، الثلاثاء، بداية للشهر الكريم.


ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.-(وكالات)

MENAFN11032024000072011014ID1107962849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث