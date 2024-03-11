الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن محاولة مجهولة النتيجة لاغتيال نائب قائد القسام بغزة



وعيسى هو أيضا الرجل الثاني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بعد قائد الكتائب محمد ضيف، وهو ثالث مطلوب لإسرائيل في غزة بعد ضيف، وزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.



وبينما لم تكشف تل أبيب أي معلومات عن نتائج العملية حتى الساعة (08:20 تغ) من صباح اليوم، ادعت الإذاعة العبرية أن "تقارير فلسطينية تحدثت عن مقُتل 5 مواطنين في الهجوم، وإصابة 9 آخرين".



بدورها قالت هيئة البث العبرية (رسمية) في تقرير إن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حاول القضاء على رقم 3 في حماس مروان عيسى".



وزعمت أن عيسى "كان موجودا في النصيرات وسط قطاع غزة"، مما دفع إسرائيل إلي تنفيذ "سلسلة غير عادية من الهجمات في المخيم ليلة السبت - الأحد".



وادعت الهيئة في تقريرها أنه خلال هذه الهجمات "أرسلت حماس فرق إنقاذ إلى المنطقة، وأنها تعرضت أيضا للهجوم".



وأشارت إلى أن الهجمات نفذت في المنطقة المعروفة باسم " مخيم واحد" في النصيرات، مبينة أنه "سقط قتلى وجرحى فلسطينيين إثر الهجمات"، دون تفاصيل.

ولم تعلق حماس على المزاعم الإسرائيلية بشأن محاولة اغتيال عيسى حتى الساعة (08:30 تغ) من صباح الاثنين.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)