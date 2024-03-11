غزة في رمضان... رسم كاريكاتيري في الغارديان البريطانية



والرسمة جاءت بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم في بريطانيا والذي يتم اختياره ليكون يوم الأحد الذي يسبق بثلاثة أسابيع عيد الفصح.



ويظهر في الرسم قطاع غزة ممثلا بخلفية من الدمار الشامل، تتوسطه أم تحمل طفلها بيدها اليسرى، فيما ترفع بيمناها قنديل رمضان وهو يزيل العتمة عن هلال رمضان.



وتصف بارون نفسها بأنها فنانة الكارتون والنقد الساخر قائلة: "أستنطق السرديات المرئية برسومات داكنة شائكة ومفصلة، تشي بالنقد الاجتماعي والهجاء".



وسبق لبارون أن قدمت عام 2021 قصة غرافيك عن جنوب السودان بعنوان "المسيرة الطويلة نحو حياة جديدة". وقبلها عرضت عام 2018 غرافيك وثائقي عن معاناة النساء الصحية في مخيم شاتيلا للفلسطينيين في لبنان.