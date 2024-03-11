بأول أيام رمضان.. صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31 ألفا و112



وقالت الوزارة في بيان، الاثنين: "ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا".



وأشارت إلى أن "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 جرحى".

وأكدت أن "72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء".



وعن ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة، أوضحت الوزارة أن "عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع 25".



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.



وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)