Monday, 11 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بأول أيام رمضان.. صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31 ألفا و112

3/11/2024 2:32:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في أول أيام شهر رمضان، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و112 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


وقالت الوزارة في بيان، الاثنين: "ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا".


وأشارت إلى أن "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 جرحى".

وأكدت أن "72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء".


وعن ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة، أوضحت الوزارة أن "عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع 25".


وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.


وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.-(الأناضول)

MENAFN11032024000072011014ID1107962846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث