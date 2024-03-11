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إعلام عبري: نتنياهو جعل إسرائيل مكروهة عالمياً

3/11/2024 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدثت وسائل إعلام عبرية عن خلاف بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن الطريقة التي تريد أن تحقق من خلالها الأخيرة أهدافها من الحرب على غزة.

وذكر تقرير أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يحاول إيصال فكرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الإسرائيليين يقفون خلفه في حربه على غزة وأهدافه منها".


ولكنه لفت إلى أنّ "الإسرائيليين قد يتفقون مع الأهداف، لكنهم غير راضين عن نتنياهو، بل يعربون عن عدم ثقتهم بالحكومة ورئيسها، الذي يحظى بعدم ثقة جلي في جميع استطلاعات الرأي خلال الأشهر الخمسة الماضية".


ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، رفع بايدن النقاب عن ثلاث مشاكل لا تنجح "إسرائيل" في حلها في الوقت الحالي، وهي استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وقضية الأسرى.


ولكن المشكلة الرابعة والتي تعتبر الأهم، وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي، هي الطريقة التي تتصرف بها "إسرائيل"، حيث تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها مقادة من قبل عناصر متطرفة (نتنياهو وحكومته)، جعلتها معزولة ومكروهة عالمياً.

يأتي ذلك في وقتٍ يواجه فيه نتنياهو رفضاً إسرائيلياً حاداً، حيث يتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي ضده وحكومته، مطالبين بإسقاطها وإجراء انتخابات مبكرة، وبإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزّة.


ومن جانب آخر، يرفض الأميركيون سياسة بلادهم حيال عدوان "إسرائيل" على قطاع غزة، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، لوقف هجماتها على قطاع غزة. -الميادين

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