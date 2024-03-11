الاحتلال ينشر 15 ألف جندي في الضفة خلال رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش
قرر نشر 15 ألف جندي في الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الإذاعة صباح اليوم الاثنين، إلى أنه
سيتم نشر 24 كتيبة و20 سرية ووحدتين خاصتين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 5000
جندي احتياط من مستوطنات الضفة، أي ما مجموعه أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي
سيعملون في مناطق مختلفة بالضفة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7
أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي، ازدادت جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، حيث كثف عملياته العسكرية وزادت
اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا
وإصابة نحو 4 آلاف و650 فلسطينيا بالضفة بحسب مصادر فلسطينية رسمية. (بترا)
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