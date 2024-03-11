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الاحتلال ينشر 15 ألف جندي في الضفة خلال رمضان

3/11/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قرر نشر 15 ألف جندي في الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الإذاعة صباح اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم نشر 24 كتيبة و20 سرية ووحدتين خاصتين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 5000 جندي احتياط من مستوطنات الضفة، أي ما مجموعه أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي سيعملون في مناطق مختلفة بالضفة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، حيث كثف عملياته العسكرية وزادت اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 فلسطينيا بالضفة بحسب مصادر فلسطينية رسمية. (بترا)

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