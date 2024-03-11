الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا في الضفة
التاريخ
3/11/2024 2:32:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم
الاثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في أول أيام شهر رمضان المبارك
في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما دارت اشتباكات في بعض
المناطق.
وأفاد هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين،
في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات،
حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع
والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة. (بترا)
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