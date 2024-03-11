الاحتلال يعتقل 7530 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت إن ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي شنتها
قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى نحو
7530 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب بيان صادر عن هيئة
شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الاثنين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الحصيلة تشمل من جرى
اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط
ومن احتجزوا كـ"رهائن".
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة
بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في
غزة، بعد السابع من تشرين الأول، والتي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء
وكبار السن والمرضى، بشكل غير مسبوق.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات
الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا. (بترا)
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