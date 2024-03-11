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الاحتلال يعتقل 7530 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

3/11/2024 2:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت إن ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى نحو 7530 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الاثنين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كـ"رهائن".

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول، والتي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا. (بترا)

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