Monday, 11 March 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: لا عملية عسكرية برفح دون خطة لأمن المدنيين

3/11/2024 2:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أوضح أنه "لا عملية عسكرية في رفح ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين هناك".


وأضاف البيت الأبيض "لم نر حتى الآن خططا قابلة للتنفيذ بشأن أمن وسلامة أكثر من مليون مدني في رفح"، مشيرا إلى سعي الإدارة الأميركية لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة "يوفر الأساس لسلام مستدام وتخفيف المعاناة وإعادة الرهائن".

MENAFN11032024000072011014ID1107962841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث