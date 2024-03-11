الأردن الصوت الأعلى

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

ما زالت المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تثير الإنتباه والإعجاب على قدرتها في مواجهة الأزمات واغتنام الفرص السياسية لتثبت بأنها "نموذج" حقيقي في الاستقرار والاستمرار في منطقة عربية وشرق أوسطية مليئة بالنار والدخان والحروب.



قد لا أبالغ أن قلت بأن الأردن الأجدر والأكفأ بقيادة مكنتها على تخطي الأزمات وخلق جسر نجاة انساني عروبي للأشقاء الفلسطينيين تكللت بمبادرات ورؤى سياسية تولى زمامها جلالته وتمثلت بمجموعة من الانزالات الجوية على قطاع غزة حيث شهدت حكمته تحديات جسيمة على المستويين الداخلي والخارجي نظراً لموقع الأردن الجغرافي الهام وارتباطه العميق في القضايا العربية أهمها الصراع العربي الاسرائيلي.



وبما أن هذه الأحداث كانت تقع في أغلبها على الحدود الجغرافية المحاذية للأردن كان لابد للملك أن يلعب دوراً مؤثراً فاعل في مجريات الأحداث في الإقليم والعالم ويحمي من خلاله أمنه القومي من ناحيه ويخدم قضايا أمته العربية من ناحيه ثانيه، ولتحقيق ذلك سار على نهج والده الملك الحسين في بناء جبهه داخلية متينه وقوية لتعزز دور الأردن الخارجي بوصفه دولة وسيطة ومعتدلة تسعى دائماً لإيجاد الحلول السلمية للصراعات وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



ويمكن فهم أسس الاستراتيجية التي اعتمدها جلاله الملك في مجموعة الإنزالات الجوية على قطاع غزة لمواجهة التحديات والأوضاع الكارثية التي يعاني منها أهلنا في القطاع الذي ترأس قيادتها جلالته ونشامى القوات المسلحة الأردنية (سلاح الجو الملكي) لكسر الحصار المفروض على القطاع في ظل حرب همجية منذ السابع من أكتوبر، فالمساعدات جرى تسيرها بتوجيهات واضحة وقوية بداية عبر جسر جوي من خلال ٨٨ طائرة (بينها ٤٠ إنزالا جويا)، وبحمولة برية وصلت إلى ٤٥٦ شاحنة إجمالي الحمولة ٧١٦٠ طنا من المواد، سواء أكانت غذائية، أو إغاثية أو طبية يوميا يتم تنفيذ ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ طرد غذائي، أو وجبة، أو مياه نقية. فجهود الأردن متمثل بالهيئة الخيرية الهاشمية لتسخير كل السبل المتاحة لفتح خط من الجنوب إلى الشمال أو بشكل مباشر إلى شمال غزة حتى تحصل هذه المناطق على المساعدات المناسبة لها. فالعدو بات يعرفنا جيدا بتلك الإنزالات والذي قابلناها بالشجاعة والصلابة والثقة، من وجهة نظر العالم أجمع هي مبادرات فكرية محنكة ورصينة، جاءت نتيجة رؤية جلالة الملك أن للأردن طموحات كبيرة وكثيرة؛ وأنه اثبت بأن لدينا الفريق المناسب والإمكانات المتوفرة لتحقيق هدف بناء دولة أردنية نموذجية بقيادة وشعب نموذجي.



أن الأردن اليوم يمثل شريكاً استراتيجياً حقيقيا في محاربة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقوف جنبا إلى جنب الشعب الفلسطيني، إلا أنه لم يتورع في إطلاق مبادرات جديدة وخلق فرص لدعم ومساندة الفلسطينيين، فما زال الأردن يرفض اقامت اسرائيل دولتها على كامل الاراضي الفلسطينية ورفض الدبلوماسية الأردنية على ضرورة التمسك في حل الدولتين تحقيق التوازن والأمن والاستقرار في فلسطين الأمر الذي أدى الى تكاتف الجهود وتوطيد العلاقات الودية بين كثير من الدول المجاورة التي تمسكت لدعم ومساندة الفلسطينيين.



فالأردن سيبقى هو الصوت الأعلى في العالم وقد لا أبالغ ان قلت بأن الأردن هو الدولة الوحيدة التي رفعت صوتها عالياً معترضة على ما بات يعرف بالعدوان الإسرائيلي على غزة وهذا ليس بجديد عبر التصريحات والمواقف، فحجم القلق والغضب الأردني تجاه هذا العدوان الغاشم والعدائي على قطاع غزة؛ لكن الموقف الدبلوماسي الأردني لم ولن يتغير فما زال له الأثر الملحوظ في الخطابات السياسية إزاء السياسة الصهيونية المجحفة بحق الدولة الفلسطينية والحقوق العربية.



فالأردن اليوم كشعب ودولة عميقة يتربع على سددتها الملك يرى بأنه مستهدف من هذا العدوان عبر ما يطلق عليه "بالوطن البديل" والذي يعني، بمعنى من المعاني، توطين الفلسطينيين بشكل كامل ونهائي على الأرض الأردنية، فضلاً عن شعور الأردن مستهدف في حقوقه الشرعية في "الوصاية الهاشمية" على الأماكن المقدسة في القدس الإسلامية منها والمسيحية.

في هذا الاطار لا بد من الإشارة الى أن رؤية الاردن وقيادته ازدادت قوة وقناعه لموقفهم إزاء هذا العدوان وهذه الكوارث البشرية، ولاسيما جاء ذلك لتقوية موقف الأردن الرافض لهذه الحرب وهذا العدوان، وان شجاعة وجسارة جلالته في رفضه للمخططات الأحادية من جانب العدوان، وللتأكيد على ضرورة تعزيز دور الاردن كشريك استراتيجي وفعال في المنطقة والعالم أجمع لتبقى العلاقات الدبلوماسية الأردنية قوية ومتينه كما عهدناها وحتى أثناء أزمة الحرب المستعرة حرب 7 أكتوبر، فمن خلال الإنزالات الأخيرة التي قام بها الجيش العربي المصطفوي لقطاع غزه سواء كان في الجنوب او في الشمال وما أكد عليه جلالته في لقاءه في محافظتي معان والعقبة، ففي هذه اللقاءات برزت متانة القيادة الهاشمية الرصينة في صف الصفوف العربية والشعبية وكبح جماح الحروب والصراعات المذهبية والطائفية التي اجتاحت المنطقة لسير قدما في تحقيق مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الذي أصبحت الشغل الشاغل لجلالة الملك خلال زياراته وجولاته لدول العالم، ما يسمح بفسحة من الاستقرار والأمن والرخاء على كافة الشعوب العربية ودورها كما يفعل الأردن وقيادته.



اذا يستمر الاردن اليوم من خلال مواقفه الرصينة والحكيمة تجاه القضية الفلسطينية في التحرك بسياسة ودبلوماسية مع الدول الكبرى ولاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية للتفكير في القضايا الخلافية على أرض الواقع مع اسرائيل المتعلقة بإقامه دوله فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرارات الأمم المتحدة 242 و 338 ودفن فكرة ما يسمى الوطن البديل التي تطل من وقت الى آخر وظهرت في 7 اكتوبر القائمة على تصفية القضية الفلسطينية من جذورها على حساب الأردن عبر ترحيل ما تبقى من الفلسطينيين الى المملكة الأردنية الهاشمية وجعل الدولة الإسرائيلية دولة يهودية، وهذا استحالة بجهود القائد المحنك، ومع ذلك كله كل الدلائل التاريخية والسياسية تشير الى إن من تجاوز الصعوبات الأولى التأسيسية يمكنه أن يتجاوز الصعوبات والتحديات اللاحقة.



فالأردن الصغير القوي بشعبه وقيادته الواثق بتاريخه المتمكن من جغرافيته استطاع ان يتجاوز امتحانات البيئتين المحلية والدولية، قد تجاوز امتحان الوجود والاستقلال وامتحان الحرب الباردة وصراع القيادة في الشرق العربي، وخطر الربيع العربي المدمر عام 2011 وتحدي ما يسمى بصفقه القرن عام 2019 وما زال ينتظر المزيد من الامتحانات الداخلية والخارجية ليثبت بأنه قادر على النجاح والانتصار دوماً للوصول الى المستقبل الذي يريده.