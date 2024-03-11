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مكافحة المخدرات تُلقي القبض على أخطر مطلوب في الكرك

3/11/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ** المطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح وبحقه 76 طلباً بقضايا المخدرات وتشكيل عصابات الاشرار والمسؤول عن شبكة للاتجار وترويج المخدرات بمحافظة الكرك .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت صباح اليوم مكان وجود مطلوب خطر ومسلح ويُعد المطلوب الأخطر في محافظة الكرك وتمكّنت من إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة وتبادل لإطلاق النار وأُسعف للمستشفى إثر إصابته .

وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ مُدّة متابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية حول ذلك الشخص المصنف بالخطر جداً والمسلح ونشاطاته وتحركاته لمداهمته وإلقاء القبض عليه، إذ تم صباح اليوم تحديد موقعه ووضعت خطة لمداهمته .

وتابع الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بادر فور مشاهدته القوّة الأمنيّة بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف باتجاههم، إذ تم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك والرد عليه لحين السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وأُسعف للمستشفى إثر إصابته لتلقي العلاج فيما ضبط شخص آخر كان برفقته وضُبط بحوزته سلاحان ناريان أوتوماتيكيان وكمية كبيرة من العتاد وكمية من مادة الكريستال المخدرة وبودرة الجوكر وثلاث قنابل صوتية .

مشيراً إلى أنّ ذلك المطلوب بحقه 76 طلباً، وقيود أمنيّة بقضايا الاتجار بالمخدرات وتشكيل عصابات الأشرار وغيرها

وهذا وتوكد مديرية الامن العام انها مستمرة بملاحقة ومتابعة كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة وتجارها ومروجيها ومهربيها بحزم ودون تهاون ، لحماية المجتمع من شرورهم واطماعهم ومنعهم من نشر تلك السموم بين افراد المجتمع

MENAFN11032024000072011014ID1107962822

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