مكافحة المخدرات تُلقي القبض على أخطر مطلوب في الكرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ** المطلوب مصنف بالخطر جداً والمسلح وبحقه 76 طلباً بقضايا المخدرات وتشكيل عصابات الاشرار والمسؤول عن شبكة للاتجار وترويج المخدرات بمحافظة الكرك .
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة داهمت صباح اليوم مكان وجود مطلوب خطر ومسلح ويُعد المطلوب الأخطر في محافظة الكرك وتمكّنت من إلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة وتبادل لإطلاق النار وأُسعف للمستشفى إثر إصابته .
وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ مُدّة متابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية حول ذلك الشخص المصنف بالخطر جداً والمسلح ونشاطاته وتحركاته لمداهمته وإلقاء القبض عليه، إذ تم صباح اليوم تحديد موقعه ووضعت خطة لمداهمته .
وتابع الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بادر فور مشاهدته القوّة الأمنيّة بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف باتجاههم، إذ تم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك والرد عليه لحين السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه وأُسعف للمستشفى إثر إصابته لتلقي العلاج فيما ضبط شخص آخر كان برفقته وضُبط بحوزته سلاحان ناريان أوتوماتيكيان وكمية كبيرة من العتاد وكمية من مادة الكريستال المخدرة وبودرة الجوكر وثلاث قنابل صوتية .
مشيراً إلى أنّ ذلك المطلوب بحقه 76 طلباً، وقيود أمنيّة بقضايا الاتجار بالمخدرات وتشكيل عصابات الأشرار وغيرها
وهذا وتوكد مديرية الامن العام انها مستمرة بملاحقة ومتابعة كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة وتجارها ومروجيها ومهربيها بحزم ودون تهاون ، لحماية المجتمع من شرورهم واطماعهم ومنعهم من نشر تلك السموم بين افراد المجتمع
MENAFN11032024000072011014ID1107962822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.