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المنطقة العسكرية الوسطى توزع مجموعة من الطرود في الزرقاء

3/11/2024 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وزّعت المنطقة العسكرية الوسطى ممثلة بكتيبة تموين ونقل المنطقة العسكرية الوسطى ضمن منطقة مسؤوليتها اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة الزرقاء.
يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في تعزيز الدور الإنساني وتنمية المجتمع المحلي في كافة أرجاء الوطن.

ويهدف توزيع الطرود إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وتعزيز صور التكامل والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف المواقع.

وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية لما تقدمه من دور في دعم ومساعدة الأسر العفيفة، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية، متضرعين لله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى هذا الحمى العربي الهاشمي واحة أمن واستقرار.

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