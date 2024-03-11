المنطقة العسكرية الوسطى توزع مجموعة من الطرود في الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وزّعت المنطقة العسكرية الوسطى ممثلة بكتيبة
تموين ونقل المنطقة العسكرية الوسطى ضمن منطقة مسؤوليتها اليوم الاثنين، وبالتنسيق
مع وزارة التنمية الاجتماعية، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة
الزرقاء.
يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة العامة للقوات
المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في تعزيز الدور الإنساني وتنمية المجتمع المحلي
في كافة أرجاء الوطن.
ويهدف توزيع الطرود إلى تخفيف الأعباء
الاقتصادية عليهم، وتعزيز صور التكامل والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف المواقع.
وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للقوات
المسلحة الأردنية لما تقدمه من دور في دعم ومساعدة الأسر العفيفة، مؤكدين التفافهم
حول القيادة الهاشمية، متضرعين لله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى هذا الحمى العربي الهاشمي واحة
أمن واستقرار.
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