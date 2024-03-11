Idreamsky وSCCC Alibaba Cloud تشكلان تحالفًا استراتيجيًا لتمكين قطاع الألعاب في الشرق الأوسط

في خطوة تاريخية شهدها معرض LEAP للتكنولوجيا في الرياض، وقعت iDreamSky (01119) والشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC Alibaba Cloud)، التي تم تشكيلها من خلال تحالف بين مجموعة stc وعلي بابا لخدمات الحوسبة السحابية Alibaba Cloud، و (eWTP Arabia Capital) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI) مذكرة تفاهم لتكامل جهودهما في ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة من خلال تمهيد الطريق لرحلة موسعة إلى سوق الألعاب المزدهر في المملكة.

سيشهد هذا التعاون قيام SCCC Alibaba Cloud بتعزيز أداء ألعاب iDreamSky وتجربة المستخدم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال حلول سحابية عالية المستوى، مما يدل على قفزة نحو إطلاق ألعاب وعمليات متفوقة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم هذه الشراكة لتعزيز أدوات البرمجيات الخدمية الخاصة بشركة iDreamSky وتعزيز قدرات تطوير ألعاب الفيديو، مما يؤدي في النهاية إلى تنمية منظومة مزدهرة في قطاع الألعاب.

وقد أعرب جيف ليندون، المؤسس المشارك ورئيس iDreamSky، عن حماسه قائلاً: "إن Calabiyau أكثر من مجرد لعبة؛ إنها بوابة لمغامرات لا حدود لها، وتقدم للاعبين إمكانيات غير مسبوقة. ويمثل الكشف عن منتجنا في LEAP في الرياض بداية رحلتنا لمشاركة هذه التجربة الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، بدءاً من السوق السعودية الديناميكية."

وسلط طلال البكر، الرئيس التنفيذي لشركة SCCC Alibaba Cloud ، الضوء على عمق الشراكة قائلاً: "يمتد تعاوننا مع iDreamSky إلى ما هو أبعد من دعم البنية التحتية؛ فهو يتعلق بالمشاركة في إنشاء ثقافة ألعاب نابضة بالحياة. ومن خلال الاستفادة من مواردنا، نهدف إلى تقوية حضورiDreamSky في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مشهد الألعاب المحلي، واستكشاف مشاريع تعاونية جديدة في مجال ألعاب الفيديو."

في طليعة استراتيجيتها للتوسع العالمي، قدمت iDreamSky لعبة "Calabiyau" في LEAP، حيث عرضت أول لعبة "وترية" في العالم مقترنة بموضوع "إيه سي جي". وتدل هذه المبادرة، المقرر إطلاقها عالميًا في عام 2024، على التزام iDreamSkyبالتدويل وتمثل فصلًا جديدًا في سعيها للحصول على الاعتراف العالمي.

حققت iDreamSky وهي منصة ترفيهية رقمية صينية رائدة، مكانة خاصة بها في صناعة ألعاب الفيديو على مدار عقد من الزمن، مع مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة والمطورة ذاتيًا، وقدرات البحث والتطوير العميقة، وثروة من الخبرة التسويقية والتشغيلية.

الآن، ومع حرصها الشديد على عولمة ألعاب الفيديو التي طورتها بنفسها، تعمل iDreamSky على استكشاف أسواق وفرص جديدة بنشاط. ومن المتوقع أن يؤدي الظهور الأول في الحدث التكنولوجي السعودي والتعاون الاستراتيجي اللاحق مع الشركات المحلية إلى تعزيز الجاذبية الدولية والقدرة التنافسية لعروض iDreamSky، مما يمهد الطريق للنمو الموسع.