Idreamsky وSCCC Alibaba Cloud تشكلان تحالفًا استراتيجيًا لتمكين قطاع الألعاب في الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire)
في خطوة تاريخية شهدها معرض LEAP للتكنولوجيا في الرياض، وقعت iDreamSky (01119) والشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC Alibaba Cloud)، التي تم تشكيلها من خلال تحالف بين مجموعة stc وعلي بابا لخدمات الحوسبة السحابية Alibaba Cloud، و (eWTP Arabia Capital) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI) مذكرة تفاهم لتكامل جهودهما في ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة من خلال تمهيد الطريق لرحلة موسعة إلى سوق الألعاب المزدهر في المملكة.
سيشهد هذا التعاون قيام SCCC Alibaba Cloud بتعزيز أداء ألعاب iDreamSky وتجربة المستخدم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال حلول سحابية عالية المستوى، مما يدل على قفزة نحو إطلاق ألعاب وعمليات متفوقة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم هذه الشراكة لتعزيز أدوات البرمجيات الخدمية الخاصة بشركة iDreamSky وتعزيز قدرات تطوير ألعاب الفيديو، مما يؤدي في النهاية إلى تنمية منظومة مزدهرة في قطاع الألعاب.
وقد أعرب جيف ليندون، المؤسس المشارك ورئيس iDreamSky، عن حماسه قائلاً: "إن Calabiyau أكثر من مجرد لعبة؛ إنها بوابة لمغامرات لا حدود لها، وتقدم للاعبين إمكانيات غير مسبوقة. ويمثل الكشف عن منتجنا في LEAP في الرياض بداية رحلتنا لمشاركة هذه التجربة الاستثنائية في جميع أنحاء العالم، بدءاً من السوق السعودية الديناميكية."
وسلط طلال البكر، الرئيس التنفيذي لشركة SCCC Alibaba Cloud ، الضوء على عمق الشراكة قائلاً: "يمتد تعاوننا مع iDreamSky إلى ما هو أبعد من دعم البنية التحتية؛ فهو يتعلق بالمشاركة في إنشاء ثقافة ألعاب نابضة بالحياة. ومن خلال الاستفادة من مواردنا، نهدف إلى تقوية حضورiDreamSky في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مشهد الألعاب المحلي، واستكشاف مشاريع تعاونية جديدة في مجال ألعاب الفيديو."
في طليعة استراتيجيتها للتوسع العالمي، قدمت iDreamSky لعبة "Calabiyau" في LEAP، حيث عرضت أول لعبة "وترية" في العالم مقترنة بموضوع "إيه سي جي". وتدل هذه المبادرة، المقرر إطلاقها عالميًا في عام 2024، على التزام iDreamSkyبالتدويل وتمثل فصلًا جديدًا في سعيها للحصول على الاعتراف العالمي.
حققت iDreamSky وهي منصة ترفيهية رقمية صينية رائدة، مكانة خاصة بها في صناعة ألعاب الفيديو على مدار عقد من الزمن، مع مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة والمطورة ذاتيًا، وقدرات البحث والتطوير العميقة، وثروة من الخبرة التسويقية والتشغيلية.
الآن، ومع حرصها الشديد على عولمة ألعاب الفيديو التي طورتها بنفسها، تعمل iDreamSky على استكشاف أسواق وفرص جديدة بنشاط. ومن المتوقع أن يؤدي الظهور الأول في الحدث التكنولوجي السعودي والتعاون الاستراتيجي اللاحق مع الشركات المحلية إلى تعزيز الجاذبية الدولية والقدرة التنافسية لعروض iDreamSky، مما يمهد الطريق للنمو الموسع.
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