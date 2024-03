تعلن شركتا Illumination وnintendo عن فيلم رسوم متحركة جديد مستوحى من عالم Super Mario Bros.

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--أعلنت شركتا Illumination (يقع مقرها الرئيسي في:سانتا مونيكا، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومؤسسها ورئيسها التنفيذي: Chris Meledandri) وشركة .Nintendo Co., Ltd (يقع مقرها الرئيسي في: كيوتو، في مينامي- كو، باليابان؛ ومديرها الممثل ورئيسها: Shuntaro Furukawa، (يشار إليها هنا باسم "Nintendo") اليوم أنهما ينتجان فيلم رسوم متحركة جديدًا يعتمد على عالم Super Mario Bros.

من المقرر إصدار فيلم الرسوم المتحركة الجديد هذا المستوحى من عالم .Super Mario Bros في 3 إبريل 2026 في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الإضافية على مستوى العالم مع إصداره في مناطق محددة طوال شهر إبريل.

سيتم إنتاج الفيلم من قِبل Chris Meledandri، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Illumination وShigeru Miyamoto، المدير الممثل، والرئيس التنفيذي الإبداعي في Nintendo، وإخراج Aaron Horvath وMichael Jelenic، وتأليف Matthew Fogel. سيتم تمويل الفيلم بشكل مشترك من قِبل Universal Pictures وNintendo وسيتم توزيعه في دور العرض في جميع أنحاء العالم بواسطة Universal Pictures.

من خلال المشاركة العميقة في إنتاج الفيلم بهدف رسم البسمة على وجوه الجميع من خلال الترفيه، ستواصل Nintendo جهودها لإنتاج ترفيه فريد من نوعه وتقديمه لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

Illumination متحمسة لمواصلة شراكتها مع Nintendo، لتقدم مزيجها المميز من الفرح والاكتشاف إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم من جميع الأعمار، مما يسمح لهم بالتواصل مع الشخصيات والقصص المحبوبة من أحد أكثر الامتيازات شهرة في العالم.

حول Illumination

تعد شركة Illumination، التي أسسها Chris Meledandri في عام 2007، أحد المنتجين الرائدين في صناعة الترفيه لأفلام الرسوم المتحركة ذات الأحداث، بما في ذلك Despicable Me - أنجح سلسلة رسوم متحركة في تاريخ السينما - بالإضافة إلى فيلم Super Mario Bros. الذي حطم الرقم القياسي، وفيلم Dr. Seuss' The Lorax، وفيلم Dr. Seuss' The Grinch، وفيلم The Secret Life of Pets وفيلم Sing. تتضمن مكتبة Illumination ثلاثة من أفضل 10 أفلام رسوم متحركة على الإطلاق. لقد حققت امتيازات Illumination الشهيرة والمحبوبة -المليئة بشخصيات متميزة لا تُنسى مع الجاذبية العالمية والأهمية الثقافية - أكثر من 9 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم. لدى Illumination شراكة تمويل وتوزيع حصرية مع Universal Pictures. فيلم Illumination القادم هو Despicable Me 4، والذي سيصدر في دور العرض في 3 يوليو 2024.

حول Nintendo

أنشأت شركة Nintendo Co., Ltd.، التي يقع مقرها الرئيسي في كيوتو باليابان، امتيازات أصبحت أسماءً مألوفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك MarioTM وDonkey KongTM وThe Legend of ZeldaTM وMetroidTM وPokémonTM وAnimal CrossingTM وPikminTM وSplatoonTM، من خلال منتجاتها المتكاملة من الأجهزة والبرامج. تهدف Nintendo إلى تقديم تجارب ترفيهية فريدة ومتوفرة للجميع، وتصنيع وتسويق أجهزة ألعاب الفيديو مثل عائلة أنظمة Nintendo SwitchTM، وتطوير وتشغيل التطبيقات للأجهزة الذكية، والتعاون مع الشركاء في مجموعة من المبادرات الترفيهية الأخرى مثل المحتوى المرئي. والمتنزهات. باعت Nintendo أكثر من 5.6 مليارات لعبة فيديو وأكثر من 800 مليون وحدة أجهزة على مستوى العالم. منذ إطلاق نظام Nintendo Entertainment SystemTM منذ أكثر من 30 عامًا، وحتى اليوم وفي المستقبل، تتمثل مهمة Nintendo المستمرة في إنشاء ترفيه فريد يرسم البسمة على وجوه الناس في جميع أنحاء العالم.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.