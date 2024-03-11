تعلن شركتا Illumination وnintendo عن فيلم رسوم متحركة جديد مستوحى من عالم Super Mario Bros.

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )--أعلنت شركتا Illumination (يقع مقرها الرئيسي في:سانتا مونيكا، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومؤسسها ورئيسها التنفيذي: Chris Meledandri) وشركة .Nintendo Co., Ltd (يقع مقرها الرئيسي في: كيوتو، في مينامي- كو، باليابان؛ ومديرها الممثل ورئيسها: Shuntaro Furukawa، (يشار إليها هنا باسم "Nintendo") اليوم أنهما ينتجان فيلم رسوم متحركة جديدًا يعتمد على عالم Super Mario Bros.

من المقرر إصدار فيلم الرسوم المتحركة الجديد هذا المستوحى من عالم .Super Mario Bros في 3 إبريل 2026 في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الإضافية على مستوى العالم مع إصداره في مناطق محددة طوال شهر إبريل.

سيتم إنتاج الفيلم من قِبل Chris Meledandri، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Illumination وShigeru Miyamoto، المدير الممثل، والرئيس التنفيذي الإبداعي في Nintendo، وإخراج Aaron Horvath وMichael Jelenic، وتأليف Matthew Fogel. سيتم تمويل الفيلم بشكل مشترك من قِبل Universal Pictures وNintendo وسيتم توزيعه في دور العرض في جميع أنحاء العالم بواسطة Universal Pictures.

من خلال المشاركة العميقة في إنتاج الفيلم بهدف رسم البسمة على وجوه الجميع من خلال الترفيه، ستواصل Nintendo جهودها لإنتاج ترفيه فريد من نوعه وتقديمه لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

Illumination متحمسة لمواصلة شراكتها مع Nintendo، لتقدم مزيجها المميز من الفرح والاكتشاف إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم من جميع الأعمار، مما يسمح لهم بالتواصل مع الشخصيات والقصص المحبوبة من أحد أكثر الامتيازات شهرة في العالم.

حول Illumination

تعد شركة Illumination، التي أسسها Chris Meledandri في عام 2007، أحد المنتجين الرائدين في صناعة الترفيه لأفلام الرسوم المتحركة ذات الأحداث، بما في ذلك Despicable Me - أنجح سلسلة رسوم متحركة في تاريخ السينما - بالإضافة إلى فيلم Super Mario Bros. الذي حطم الرقم القياسي، وفيلم Dr. Seuss' The Lorax، وفيلم Dr. Seuss' The Grinch، وفيلم The Secret Life of Pets وفيلم Sing. تتضمن مكتبة Illumination ثلاثة من أفضل 10 أفلام رسوم متحركة على الإطلاق. لقد حققت امتيازات Illumination الشهيرة والمحبوبة -المليئة بشخصيات متميزة لا تُنسى مع الجاذبية العالمية والأهمية الثقافية - أكثر من 9 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم. لدى Illumination شراكة تمويل وتوزيع حصرية مع Universal Pictures. فيلم Illumination القادم هو Despicable Me 4، والذي سيصدر في دور العرض في 3 يوليو 2024.

حول Nintendo

أنشأت شركة Nintendo Co., Ltd.، التي يقع مقرها الرئيسي في كيوتو باليابان، امتيازات أصبحت أسماءً مألوفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك MarioTM وDonkey KongTM وThe Legend of ZeldaTM وMetroidTM وPokémonTM وAnimal CrossingTM وPikminTM وSplatoonTM، من خلال منتجاتها المتكاملة من الأجهزة والبرامج. تهدف Nintendo إلى تقديم تجارب ترفيهية فريدة ومتوفرة للجميع، وتصنيع وتسويق أجهزة ألعاب الفيديو مثل عائلة أنظمة Nintendo SwitchTM، وتطوير وتشغيل التطبيقات للأجهزة الذكية، والتعاون مع الشركاء في مجموعة من المبادرات الترفيهية الأخرى مثل المحتوى المرئي. والمتنزهات. باعت Nintendo أكثر من 5.6 مليارات لعبة فيديو وأكثر من 800 مليون وحدة أجهزة على مستوى العالم. منذ إطلاق نظام Nintendo Entertainment SystemTM منذ أكثر من 30 عامًا، وحتى اليوم وفي المستقبل، تتمثل مهمة Nintendo المستمرة في إنشاء ترفيه فريد يرسم البسمة على وجوه الناس في جميع أنحاء العالم.

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