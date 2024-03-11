بادروا بتنزيل NIGHT CROWS Global مسبقًا في 11 من مارس

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- سيتم فتح باب التنزيل المسبق للعبة تقمص الأدوار الجماعية (MMORPG) الشهيرة "NIGHT CROWS" التي نشرتها Wemade وطورتها MADNGINE، في 11 من مارس.
يمكن للمستخدمين تنزيل إصداري جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول مقدمًا من الموقع الإلكتروني الرسمي ( ) حتى موعد الخدمة الرسمية في 12 من مارس. على أن تنطلق الخدمة الرسمية في الساعة 1 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (KST) في 12 من مارس.
تعد NIGHT CROWS لعبة تقمص أدوار جماعية (MMORPG) متعددة المنصات (جهاز الكمبيوتر/الهاتف المحمول) معتمدة على Unreal Engine 5. كما أنها تتضمن بيئة وقصة مستقاة من العالم الأوروبي في القرن الثالث عشر ورسومات عالية الجودة ومعارك شائقة باستخدام الطائرات الشراعية.
فعّلت لعبة NIGHT CROWS نظام إنشاء العملات الرمزية المتعدد والعملات الرمزية غير القابلة للاستبدال للشخصيات (NFTs) باستخدام تقنية سلسة الكتل.
يتجاوز نظام إنشاء العملات الرمزية المتعددة حدود نظام إنشاء العملات الرمزية التقليدية القائم على عملة رمزية واحدة، إذ إنه يتألف من إجمالي 7 عملات رمزية متعددة الاستخدامات تم إنتاجها باستخدام أصول وعناصر داخل اللعبة. ويمكن استخدام العملة الرئيسية، CROW، لشراء ست عملات معدنية للعناصر داخل اللعبة أو تداولها على WEMIX PLAY. على صعيد آخر، يمكن استبدال العملات الرمزية الخدمية التي تم إنتاجها في اللعبة أو حرقها نظير الحصول على CROW، ثم استبدالها مجددًا بعناصر داخل اللعبة.
كما أنها تنتج "عملات رمزية غير قابلة للاستبدال (NFTs) للشخصيات"، والتي تتضمن شخصيات ومعلومات شاملة، مثل معدات الشخصيات ومهاراتهم. إضافةً إلى ذلك، يمكن شراء العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFTs) أو بيعها مقابل CROW على WEMIX PLAY، مما يوفر تجربة ثورية يتلاقى فيها اقتصاد اللعبة والعالم الحقيقي.
استعانةً بشبكة omnichain، تدعم Wemade شبكات سلاسل الكتل WEMIX3.0 وAvalanche وBNB وEthereum وKroma وPolygon، فضلاً عن una Wallet وWEMIX Wallet وPLAY Wallet. كما يمكن للمستخدمين في السلاسل الأخرى الاستمتاع بسهولة بنظام إنشاء العملات الرمزية المتقدم في NIGHT CROWS.
يمكن التعرف على مزيد من المعلومات عن NIGHT CROWS على موقعها الإلكتروني الرسمي ( ).
في هذه الأثناء، تم بيع مجموعة العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFT)، بعنوان "The Night is Coming" التي تم إصدارها في يناير احتفالاً بالتسجيل المسبق العالمي للعبة NIGHT CROWS في يوم الإصدار، مما أسهم في رفع درجة تشويق الإصدار العالمي.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN11032024004146001356ID1107962792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.