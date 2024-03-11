بادروا بتنزيل NIGHT CROWS Global مسبقًا في 11 من مارس

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- سيتم فتح باب التنزيل المسبق للعبة تقمص الأدوار الجماعية (MMORPG) الشهيرة "NIGHT CROWS" التي نشرتها Wemade وطورتها MADNGINE، في 11 من مارس.

يمكن للمستخدمين تنزيل إصداري جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول مقدمًا من الموقع الإلكتروني الرسمي ( ) حتى موعد الخدمة الرسمية في 12 من مارس. على أن تنطلق الخدمة الرسمية في الساعة 1 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (KST) في 12 من مارس.

تعد NIGHT CROWS لعبة تقمص أدوار جماعية (MMORPG) متعددة المنصات (جهاز الكمبيوتر/الهاتف المحمول) معتمدة على Unreal Engine 5. كما أنها تتضمن بيئة وقصة مستقاة من العالم الأوروبي في القرن الثالث عشر ورسومات عالية الجودة ومعارك شائقة باستخدام الطائرات الشراعية.

فعّلت لعبة NIGHT CROWS نظام إنشاء العملات الرمزية المتعدد والعملات الرمزية غير القابلة للاستبدال للشخصيات (NFTs) باستخدام تقنية سلسة الكتل.

يتجاوز نظام إنشاء العملات الرمزية المتعددة حدود نظام إنشاء العملات الرمزية التقليدية القائم على عملة رمزية واحدة، إذ إنه يتألف من إجمالي 7 عملات رمزية متعددة الاستخدامات تم إنتاجها باستخدام أصول وعناصر داخل اللعبة. ويمكن استخدام العملة الرئيسية، CROW، لشراء ست عملات معدنية للعناصر داخل اللعبة أو تداولها على WEMIX PLAY. على صعيد آخر، يمكن استبدال العملات الرمزية الخدمية التي تم إنتاجها في اللعبة أو حرقها نظير الحصول على CROW، ثم استبدالها مجددًا بعناصر داخل اللعبة.

كما أنها تنتج "عملات رمزية غير قابلة للاستبدال (NFTs) للشخصيات"، والتي تتضمن شخصيات ومعلومات شاملة، مثل معدات الشخصيات ومهاراتهم. إضافةً إلى ذلك، يمكن شراء العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFTs) أو بيعها مقابل CROW على WEMIX PLAY، مما يوفر تجربة ثورية يتلاقى فيها اقتصاد اللعبة والعالم الحقيقي.

استعانةً بشبكة omnichain، تدعم Wemade شبكات سلاسل الكتل WEMIX3.0 وAvalanche وBNB وEthereum وKroma وPolygon، فضلاً عن una Wallet وWEMIX Wallet وPLAY Wallet. كما يمكن للمستخدمين في السلاسل الأخرى الاستمتاع بسهولة بنظام إنشاء العملات الرمزية المتقدم في NIGHT CROWS.

يمكن التعرف على مزيد من المعلومات عن NIGHT CROWS على موقعها الإلكتروني الرسمي ( ).

في هذه الأثناء، تم بيع مجموعة العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFT)، بعنوان "The Night is Coming" التي تم إصدارها في يناير احتفالاً بالتسجيل المسبق العالمي للعبة NIGHT CROWS في يوم الإصدار، مما أسهم في رفع درجة تشويق الإصدار العالمي.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.