تسعة مستشفيات تابعة لشركة أستر دي إم هيلث كير على قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة "أستر دي إم هيلث كير "، المزود الرائد المتكامل للرعاية الصحية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، عن إدراج 9 من المستشفيات التابعة لها في قائمة أفضل المستشفيات في العالم لعام 2024 الصادرة عن مجلة "نيوزويك" المرموقة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، حازت 4 مستشفيات تابعة لشبكة "أستر" على هذا التكريم، من بينها مستشفى أستر – المنخول (المرتبة الخامسة)، ومستشفى أستر – القصيص (المرتبة 14)، ومستشفى ميدكير – الصفا (المرتبة 34) ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال – شارع الشيخ زايد (وهو مستشفى مخصص لرعاية المرأة والطفل). في الوقت عينه، تضمنت القائمة التي أدرجتها المجلة ضمن صفحاتها خمسة مستشفيات أخرى من الهند، منها مستشفى "أستر سي إم آي" (المرتبة 20)، ومستشفى "أستر ميدسيتي" (المرتبة 34)، ومستشفى "أستر ميمس" (المرتبة 78)، ومستشفى "أستر برايم" (المرتبة 93)، ومستشفى "أستر آر في" (المرتبة 75). تجدر الإشارة إلى أن معظم مستشفيات أستر الواردة في القائمة أحرزت تقدمًا ملحوظاً في تصنيفها، فحققت تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس "أستر دي إم هيلث كير" ورئيس مجلس إدارتها : "نفخر للغاية بالتكريم الذي منحتنه مجلة 'نيوزويك' لتسعة مستشفيات من مجموعتنا لهذا العام، وهو ما يؤكد التزامنا الثابت بتوفير رعاية صحية على مستوى عالمي عبر منشآتنا في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس الثقة التي يضعها مرضانا وعائلاتهم فينا. يعدّ هذا التكريم بمثابة اعتراف بالعمل الجاد المستمر وتفاني أطبائنا وممرضينا وموظفينا لتقديم أفضل العلاجات الطبية والرعاية للمرضى بمعايير استثنائية".

من جهتها، قالت أليشا موبين، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير" في دول مجلس التعاون الخليجي : "إن تقدير مجلة 'نيوزويك' يعزز التزامنا بتحسين التآزر بين التميز السريري والخدمة رفيعة المستوى، ما يجعل 'أستر' علامة تجارية موثوقة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويكمن نجاحنا في استراتيجية ثلاثية المحاور تدمج بسلاسة النتائج السريرية المتميزة وتجارب المرضى الاستثنائية والأسعار التنافسية المستدامة. ويتيح لنا هذا النهج المتماسك إنشاء صيغة موثوقة، وإحراز أفضل التصنيفات باستمرار في قوائم مرموقة مثل القائمة الصادرة عن مجلة 'نيوزويك'".

تهدف "قائمة أفضل المستشفيات في العالم" الشهيرة التي تصدرها مجلة "نيوزويك" إلى تكريم مؤسسات الرعاية الصحية التي تلتزم بالمعايير الدولية في مجال توفير التميز السريري ورعاية المرضى. هذا وقامت مجلة "نيوزويك"، بالتعاون مع "ستاتيستا"، باستطلاع آراء 85000 خبير طبي وبيانات عامة لإعداد تصنيفاتها.