تسعة مستشفيات تابعة لشركة أستر دي إم هيلث كير على قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت شركة "أستر دي إم هيلث كير "، المزود الرائد المتكامل للرعاية الصحية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، عن إدراج 9 من المستشفيات التابعة لها في قائمة أفضل المستشفيات في العالم لعام 2024 الصادرة عن مجلة "نيوزويك" المرموقة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، حازت 4 مستشفيات تابعة لشبكة "أستر" على هذا التكريم، من بينها مستشفى أستر – المنخول (المرتبة الخامسة)، ومستشفى أستر – القصيص (المرتبة 14)، ومستشفى ميدكير – الصفا (المرتبة 34) ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال – شارع الشيخ زايد (وهو مستشفى مخصص لرعاية المرأة والطفل). في الوقت عينه، تضمنت القائمة التي أدرجتها المجلة ضمن صفحاتها خمسة مستشفيات أخرى من الهند، منها مستشفى "أستر سي إم آي" (المرتبة 20)، ومستشفى "أستر ميدسيتي" (المرتبة 34)، ومستشفى "أستر ميمس" (المرتبة 78)، ومستشفى "أستر برايم" (المرتبة 93)، ومستشفى "أستر آر في" (المرتبة 75). تجدر الإشارة إلى أن معظم مستشفيات أستر الواردة في القائمة أحرزت تقدمًا ملحوظاً في تصنيفها، فحققت تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.
وتعليقًا على هذا التكريم، قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس "أستر دي إم هيلث كير" ورئيس مجلس إدارتها : "نفخر للغاية بالتكريم الذي منحتنه مجلة 'نيوزويك' لتسعة مستشفيات من مجموعتنا لهذا العام، وهو ما يؤكد التزامنا الثابت بتوفير رعاية صحية على مستوى عالمي عبر منشآتنا في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس الثقة التي يضعها مرضانا وعائلاتهم فينا. يعدّ هذا التكريم بمثابة اعتراف بالعمل الجاد المستمر وتفاني أطبائنا وممرضينا وموظفينا لتقديم أفضل العلاجات الطبية والرعاية للمرضى بمعايير استثنائية".
من جهتها، قالت أليشا موبين، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير" في دول مجلس التعاون الخليجي : "إن تقدير مجلة 'نيوزويك' يعزز التزامنا بتحسين التآزر بين التميز السريري والخدمة رفيعة المستوى، ما يجعل 'أستر' علامة تجارية موثوقة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويكمن نجاحنا في استراتيجية ثلاثية المحاور تدمج بسلاسة النتائج السريرية المتميزة وتجارب المرضى الاستثنائية والأسعار التنافسية المستدامة. ويتيح لنا هذا النهج المتماسك إنشاء صيغة موثوقة، وإحراز أفضل التصنيفات باستمرار في قوائم مرموقة مثل القائمة الصادرة عن مجلة 'نيوزويك'".
تهدف "قائمة أفضل المستشفيات في العالم" الشهيرة التي تصدرها مجلة "نيوزويك" إلى تكريم مؤسسات الرعاية الصحية التي تلتزم بالمعايير الدولية في مجال توفير التميز السريري ورعاية المرضى. هذا وقامت مجلة "نيوزويك"، بالتعاون مع "ستاتيستا"، باستطلاع آراء 85000 خبير طبي وبيانات عامة لإعداد تصنيفاتها.
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