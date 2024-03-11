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نوعان من الجبنة في طريقهما للانقراض

3/11/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر جبن الكاممبير والبري الفرنسيين ،عناوين الأخبار الرئيسية، والتي نوهت من أنهما في طريقهما للانقراض.
وجاءت هذه التحذيرات بعد دراسة قام بها المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والتي قالت أن هذين النوعين "على وشك الانقراض"، معتبرة أنه "حكم بالإعدام مدفوع بما وصفه العلماء بأزمة فطرية".
أما عن كيفية إنتاج هذه الأجبان، فتبدأ عبر الحليب الذي يُترك ليتخثر، ثم تلعب الميكروبات دورا في المرحلة التي تمنح الجبن مثل الكاممبير طابعه المميز، الذي يغطيه قليل من العفن.
وقال الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بجامعة تافتس، بنجامين وولف، بأن الجبن يحتوي على "مجتمع كامل من العفن والخمائر والبكتيريا"، مضيفا: "إنها تنمو وتعمل معا لتعفن الجبن".
فيما حدد صانعو الجبن سلالة معينة من العفن لم تكن سريعة النمو فحسب، بل أعطت الجبن أيضا غطاء أبيض جذابا.
و في الخمسينيات من القرن الماضي، أدى الجمع بين التصنيع والطلب على الجبن ذو المظهر الموحد، لتحويل البنسليوم (نوع من الفطريات) الجبن إلى المعيار الذهبي في اللون.
وتعد سلالة البنسليوم الآن، هي الوحيدة المستخدمة في إنتاج جبن البري والكاممبير.
والبنسليوم لا يتكاثر من تلقاء نفسه، إنما يجب استنساخه مرارا، مما يعني أن هذين النوعين من الجبنة مصنوعين من سلالة متطابقة وراثيا.
وأوضحت عالمة الأحياء التطوري بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة "باريس ساكلاي"، جين روبارس، إن "هذا النقص في التنوع الجيني يجعل الجبن عرضة لمسببات الأمراض أو التغيرات البيئية الأخرى".
وبالرغم من أن النوعين لن ينقرضا في وقت قريب، إلا أن روبارس تحذر من أن البنسليوم "لا يمكنه البقاء إذا واصلنا السير في هذا الطريق".

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