سوق الأسهم السعودية ينهي أولى جلسات شهر رمضان متراجعا بـ 62 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي أولى جلسات شهر رمضان متراجعا بـ 62 نقطة
التاريخ
3/11/2024 2:24:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 62 نقطة عند مستوى 12555 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 82 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 155شركة على notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240311_160849_315-->
MENAFN11032024000089011017ID1107962755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.