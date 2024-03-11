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إمكانية إخراج الأفراد للزكاة اختياريا من خلال خدمة زكاتي

3/11/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد إلى إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة ( )، وذلك باستخدام طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، أو من خلال خدمات سداد و "Apple Pay".
وأوضحت أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة.
وأشارت إلى أن خدمة "زكاتي" ترتبط بالأسعار العالمية للذهب والفضة، مع إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.
وأكدت الهيئة أن الخدمة تم تأسيسها بناءً على فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة ، وذلك لحث الأفراد على استخراج الزكاة عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، لتصل إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يُذكر أن الخدمة شهدت خلال العام الماضي تفاعلًا كبيرًا لدى الأفراد، وارتفاعًا في عدد التنزيلات لتطبيق "زكاتي"، ويُعود ذلك للنجاح الذي حققته الخدمة بفضل سهولة استخدام الخدمة ، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.

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