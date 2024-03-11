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عين ألمع.. مبادرة تقدمها معلمة لتطوير السياحة في رجال المع

3/11/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت معلمة في محافظة رجال ألمع مبادرة نوعية، حظيت بتقدير وإعجاب الكثير من المهتمين، مثلما نالت اهتمام وتقدير المختصين في المجال السياحي، وتم تكريمها من عدد من الجهات على تلك المبادرة.
وتهدف المبادرة التي أطلق عليها اسم "عين ألمع"، إلى تعريف مختصر ودقيق كمرشد لكل سائح للوصول إلى الجهة التي يرغب زيارتها في محافظة رجال ألمع بكل يسر وسهولة ودون حاجة إلى أحد.
وقالت مشرفة النشاط في تعليم رجال ألمع منى خليل آل ناصر لـ"الوطن"، إن المبادرة بدأت كفكرة لتقديم خدمة تليق بالزوار والسياح وتم تصميم موقع الإلكتروني يحتوي على نبذة مختصرة عن رجال ألمع وصور متعددة لبعض الأماكن السياحية والإدارات الحكومية والمطاعم والفنادق والكوفيهات والمتاحف وأهم الحرف والأكلات الشعبية والفنون الشعبية، مع إرفاق راوابط لكل موقع.
وأضافت أن الهدف من المبادرة تعريف السائح بمنطقة رجال ألمع وتسهيل الوصول للجهة التي يرغب في زيارتها بكل سهولة.
وأوضحت منى خليل أن آلية العمل اعتمدت على عدة محاور هامة تضمنت:
1. تصميم موقع عين ألمع بالشراكة مع قسم تقنية المعلومات بتعليم رجال ألمع.
2. تصوير المواقع من قبل الطلاب والطالبات وترتيبها في الموقع الإلكتروني مع إرفاق اللوكيشن لكل موقع.
3. توزيع الباركود في الأماكن العامة وفي مدخل محافظة رجال ألمع.
4. نشر الرابط على وسائل الإعلام ليصل لأكبر شريحة من المجتمع ليستفيد الجميع من هذا الرابط في الوصول لجميع الأماكن في رجال ألمع بكل يسر.
وأكدت أن الجهة المنفذة هي فريق عين ألمع من الطلاب والطالبات، وجهات الدعم تعتمد على إدارة التعليم في رجال ألمع بشراكة من بعض رجال الأعمال.
وعن مستقبل المبادرة أوضحت أنه يشتمل على:
- تطبيق الكتروني على منصة أندرويد وآب ستور.
- ⁠تقديم خدمة دعم الأوامر و الأسئلة الصوتية.
- ⁠الترجمة إلى جميع اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- إمكانية استخدام التطبيق من قبل جميع فئات المجتمع (ذوي الاحتياجات الخاصة - العاديين).

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