عين ألمع.. مبادرة تقدمها معلمة لتطوير السياحة في رجال المع

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت معلمة في محافظة رجال ألمع مبادرة نوعية، حظيت بتقدير وإعجاب الكثير من المهتمين، مثلما نالت اهتمام وتقدير المختصين في المجال السياحي، وتم تكريمها من عدد من الجهات على تلك المبادرة.
وتهدف المبادرة التي أطلق عليها اسم "عين ألمع"، إلى تعريف مختصر ودقيق كمرشد لكل سائح للوصول إلى الجهة التي يرغب زيارتها في محافظة رجال ألمع بكل يسر وسهولة ودون حاجة إلى أحد.
وقالت مشرفة النشاط في تعليم رجال ألمع منى خليل آل ناصر لـ"الوطن"، إن المبادرة بدأت كفكرة لتقديم خدمة تليق بالزوار والسياح وتم تصميم موقع الإلكتروني يحتوي على نبذة مختصرة عن رجال ألمع وصور متعددة لبعض الأماكن السياحية والإدارات الحكومية والمطاعم والفنادق والكوفيهات والمتاحف وأهم الحرف والأكلات الشعبية والفنون الشعبية، مع إرفاق راوابط لكل موقع.
وأضافت أن الهدف من المبادرة تعريف السائح بمنطقة رجال ألمع وتسهيل الوصول للجهة التي يرغب في زيارتها بكل سهولة.
وأوضحت منى خليل أن آلية العمل اعتمدت على عدة محاور هامة تضمنت:
1. تصميم موقع عين ألمع بالشراكة مع قسم تقنية المعلومات بتعليم رجال ألمع.
2. تصوير المواقع من قبل الطلاب والطالبات وترتيبها في الموقع الإلكتروني مع إرفاق اللوكيشن لكل موقع.
3. توزيع الباركود في الأماكن العامة وفي مدخل محافظة رجال ألمع.
4. نشر الرابط على وسائل الإعلام ليصل لأكبر شريحة من المجتمع ليستفيد الجميع من هذا الرابط في الوصول لجميع الأماكن في رجال ألمع بكل يسر.
وأكدت أن الجهة المنفذة هي فريق عين ألمع من الطلاب والطالبات، وجهات الدعم تعتمد على إدارة التعليم في رجال ألمع بشراكة من بعض رجال الأعمال.
وعن مستقبل المبادرة أوضحت أنه يشتمل على:
- تطبيق الكتروني على منصة أندرويد وآب ستور.
- تقديم خدمة دعم الأوامر و الأسئلة الصوتية.
- الترجمة إلى جميع اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- إمكانية استخدام التطبيق من قبل جميع فئات المجتمع (ذوي الاحتياجات الخاصة - العاديين).
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