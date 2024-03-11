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بدء العمل بقرار تنظيم إيقاف الخدمات في المملكة

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل قرار تظيم إيقاف الخدمات، اليوم حيز التنفيذ، بحيث لا يضر الموقوفة خدماته وتابعيه، إذ لا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تمديد المهلة قبل الإيقاف، علما بمعالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث تجاوزت الإيقافات 157 ألفا.

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