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استيراد 1.8 مليون رأس من الماشية لتلبية الطلب خلال رمضان والحج

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استيراد (1.796.796) رأسًا من الماشية الحية خلال شهري يناير وفبراير 2024م، نتيجةً للطلب المتزايد على اللحوم الحمراء خلال موسمي رمضان الحج، ومن المتوقع ارتفاع عدد الواردات منها؛ حيث تبذل الوزارة جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تأمين وتوفير الأعداد اللازمة من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال الموسم، حسب احتياجات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي واحتياج السوق المحلي.
وأوضحت أن المواشي الحية يتم استيرادها من: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، والبحرين، وعمان، بالإضافة إلى جورجيا، ورومانيا، وبلغاريا، واستراليا، والبرازيل، كما تم مؤخرًا استئناف الاستيراد من الإمارات، وقطر، والأردن؛ وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي لتلك الدول.
وأكدت الوزارة أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي للدول، التي تضمن سلامة المواشي الحية المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فسح الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها بناءً على نتيجة الكشف الظاهري والمخبري على المواشي المستوردة، وتم تطبيق القرار على عدد من إرساليات المواشي الحية بسبب إصابتها ببعض الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية بالمملكة من تسرب تلك الأمراض، وبلغ عدد المواشي الحية المرفوضة خلال العام الماضي حوالي (62.465) رأسًا.
وأشارت إلى أن عدد المحاجر الحيوانية والنباتية في المنافذ الحدودية التي يسمح بدخول المواشي من خلالها، يبلغ (10) محاجر برية وجوية وبحرية، ويتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية وتطبيق برنامج التحصين الوطني، فيما يبلغ عدد المحاجر الدولية المعتمدة من قبل المملكة في الدول المصدرة حوالي (13) محجرًا في مختلف دول العالم، ويتم فيها حجر المواشي لمدة (21) يومًا، ويتم تقليص فترة الحجر إلى (15) يومًا في الدول التي تتجاوز مدة الشحن منها إلى المملكة أكثر من (10) أيام.
وبينت أنها تشجع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية والمساهمة في تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى انسياب الواردات واستقرار أسعار المواشي بالمملكة، كما تعمل على دراسة الوضع الوبائي للدول بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)؛ لفتح دول جديدة للاستيراد منها وفقًا لشروط وضوابط محددة مبنية على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، على أن يكون ذلك وفقًا لاشتراطات صحية تضمن سلامة وصحة المواشي الحية المستوردة.

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