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ماكرون يعلن مشروع قانون للمساعدة على الموت

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مشروع قانون يفتح المجال " للمساعدة على الموت بشروط" سيتم رفعه في أبريل إلى مجلس الوزراء بهدف عرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في مايو.
وقال ماكرون لصحف محلية أن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل"، ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط، ولا مجال للتخفيف من آلامهم"، سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".
وبالتالي سيتم استبعاد القصر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
وقال "في حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه، أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".
وبين ماكرون أنه يريد الابتعاد عن مصطلح الموت الرحيم لأن الجدل حول ذلك كبير في فرنسا.
وبحسب وكالات الأنباء فإن الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن تعزيز الرعاية التلطيفية، وأضاف أنه خلال عشر سنوات سيتم استثمار" مليار يورو إضافية في هذا المجال"، بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.

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