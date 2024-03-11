ترامب يشعل عاصفة من الانتقادات بعد السخرية من تأتأة بايدن

(MENAFN
- Al Watan) اتُهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"التنمر" على الرئيس الحالي جو بايدن، بعد إثارته للسخرية خلال تجمع انتخابي في روما بولاية جورجيا، السبت 9 مارس2024.
ووفقا لـ"يورونيوز" فقد اعتاد الأمريكيون على سخرية ترامب من بايدن، إلاّ أنّ هذه المرة تخطى جميع الحدود، حيث سخر ترامب من تلعثم خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، بشكل وُصف بالمهين.
وحصد الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، ملايين المشاهدات وفسره كثيرون على أنه تنمر واضح، بل سخرية ممن يعانون التأتأة، وهم كثر لاسيما الأطفال منهم.
فيما علقت صحيفة نيويورك تايمز على سخرية ترامب من بايدن قائلة: "على مدار ما يقرب من ساعتين، وجه ترامب هجمات شخصية حادة على الصحة العقلية والجسدية للسيد بايدن، وأعاد إحياء سلسلة من المظالم ضد المعارضين السياسيين والمدعين العامين والمديرين التنفيذيين للتلفزيون".
و أضافت الصحيفة أن ترامب "استخدم لغة تحريضية لإثارة المخاوف بشأن الهجرة، ووصف الصحافة بأنها "مجرمة"، وكرر ادعاءه الكاذب بأن "انتخابات 2020 سُرقت منه".
وقد أعاد هذا الموقف إلى الأذهان، فيديو للرئيس الحالي يعود إلى عام 2020، حيث ظهر بايدن وهو يحتضن الطفل برايدن هارينغتون، الذي يعاني من التلعثم والتأتأة.
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