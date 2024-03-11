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ترامب يشعل عاصفة من الانتقادات بعد السخرية من تأتأة بايدن

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) اتُهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"التنمر" على الرئيس الحالي جو بايدن، بعد إثارته للسخرية خلال تجمع انتخابي في روما بولاية جورجيا، السبت 9 مارس2024.
ووفقا لـ"يورونيوز" فقد اعتاد الأمريكيون على سخرية ترامب من بايدن، إلاّ أنّ هذه المرة تخطى جميع الحدود، حيث سخر ترامب من تلعثم خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، بشكل وُصف بالمهين.
وحصد الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، ملايين المشاهدات وفسره كثيرون على أنه تنمر واضح، بل سخرية ممن يعانون التأتأة، وهم كثر لاسيما الأطفال منهم.


فيما علقت صحيفة نيويورك تايمز على سخرية ترامب من بايدن قائلة: "على مدار ما يقرب من ساعتين، وجه ترامب هجمات شخصية حادة على الصحة العقلية والجسدية للسيد بايدن، وأعاد إحياء سلسلة من المظالم ضد المعارضين السياسيين والمدعين العامين والمديرين التنفيذيين للتلفزيون".
و أضافت الصحيفة أن ترامب "استخدم لغة تحريضية لإثارة المخاوف بشأن الهجرة، ووصف الصحافة بأنها "مجرمة"، وكرر ادعاءه الكاذب بأن "انتخابات 2020 سُرقت منه".
وقد أعاد هذا الموقف إلى الأذهان، فيديو للرئيس الحالي يعود إلى عام 2020، حيث ظهر بايدن وهو يحتضن الطفل برايدن هارينغتون، الذي يعاني من التلعثم والتأتأة.

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