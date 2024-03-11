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الاحتلال يرتكب 7 مجازر وحصيلة شهداء غزة تتجاوز 31 ألفا

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 67 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر تجاوز 31 ألفا.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 72% منهم من الأطفال والنساء".
وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا".
وقالت الوزارة، إنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

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