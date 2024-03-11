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صندوق الشهداء يطلق مشروع إفطار الصائمين في مناطق المملكة

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم, إطلاق مشروع إفطار الصائمين في عددٍ من مناطق المملكة التي يعود أجره للأبطال الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.
وتنطلق أعمال مشروع التفطير بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، ويتضمن تقديم وجبات إفطار جافة وأخرى ساخنة يتم توزيعها مع قرب توقيت إفطار الصائمين في كل منطقة من المناطق المستهدفة.
ويأتي المشروع بالتعاون والتنسيق ما بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق ومؤسسة أريس الوقفية، وعددٍ من المنظمات في القطاع غير الربحي، وهم: الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية تبوك للعمل التطوعي، وجمعية رواد العمل التطوعي بجازان، وجمعية التطوع بالمنطقة الشرقية، وجمعية ساعد بالحدود الشمالية، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني، واستثمارًا لروحانية الشهر الكريم، وتجسيدًا لمعاني التكافل والإنسانية، والشعور بالفخر والاعتزاز لما قدموه الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع عن الدين، وعن أرض الوطن.
يشار إلى أن المناطق التي يستهدفها صندوق الشهداء لمسيرة أعمال مشروع التفطير هي: الرياض، الأحساء، الخبر، تبوك، عرعر، خميس مشيط، نجران، جازان.

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