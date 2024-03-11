Monday, 11 March 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة QSS: حركة الروبوت مع المذيعة تم إخراجها عن سياقها

3/11/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي و"مستقل بالكامل" الدهشة بعد أن بدا وكأنه يتحسس جسد مراسلة أثناء مقابلة في مهرجان تكنولوجي في السعودية.
وكانت الصحفية راوية قاسم تتحدث أمام الروبوت، الذي يدعى محمد، عندما بدا أن الآلة تتحرك لتلمسها من الخلف، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسرعان ما ابتعدت قاسم، التي بدا عليها الذعر، عن الروبوت، ولكن ليس قبل أن ترفع يدها وتطلب منها التوقف. ثم واصلت عرضها التقديمي في DeepFest، وهو حدث للذكاء الاصطناعي يُقام في الرياض.
وقالت شركة الروبوتات QSS، التي طورت محمد، لموقع "بزنس إنسايدر" إن الروبوت "مستقل تمامًا" ويعمل "بشكل مستقل دون تحكم بشري مباشر".
وأضافت: "لقد أجرينا بالفعل مراجعة شاملة للقطات والظروف المحيطة بالحادث ولم تكن هناك انحرافات عن السلوك المتوقع للروبوت، ومع ذلك، سنتخذ إجراءات إضافية لمنع أي شخص من الاقتراب من الروبوت داخل مناطق حركته".
وتم تصميم محمد للمساعدة في أداء المهام في الظروف الخطرة والمساعدة في تحسين سلامة البشر، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الروبوت كان ببساطة يطلب من المراسلة التقدم للأمام.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد المستخدمون الروبوت لسلوكه غير اللائق المزعوم تجاه المراسلة.
وذكرت الشركة أنها نصحت بشكل استباقي جميع الحاضرين، بما في ذلك المراسلين، بالحفاظ على مسافة آمنة أثناء عرض الروبوت وأن ما حدث خرج عن السياق بشكل واضح.
في نوفمبر الماضي، تحدثت "بزنس إنسايدر" عن النمو المحتمل للروبوتات البشرية كنتيجة مهمة للطفرة الذكاء الاصطناعي ، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصناعة إلى 13.8 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقا لـ MarketsandMarkets.

MENAFN11032024000089011017ID1107962745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث