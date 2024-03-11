الرقابة المالية تُقر الاكتتاب في زيادة رأسمال التوفيق للتأجير

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة“التوفيق للتأجير التمويلي”، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.3 مليون جنيه إلى 558.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 121.3 مليون جنيه.

وتأتي الزيادة موزعة على 48.53 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته.

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وتتم الزيادة نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 30 سبتمبر 2023، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وتضمن تقرير الافصاح إضافة نشاط التمويل العقاري الى أنشطة الشركة.

وارتفعت أرباح شركة“التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 13.8% خلال العام الماضي، لتصل 170.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 150.1 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات 696.4 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بنسبة 10% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 145.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 132.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزاد إجمالي إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر ليصل 871.9 مليون جنيه، مقابل 524.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 61.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 115.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات النشاط لتصل 502.1 مليون جنيه، مقابل 337 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وكشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، عن امتلاكها عقود تمويلات مع 19 بنكاً بقيمة بلغت 7.6 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن نشاط الشركة الرئيسي يرتكز على الحصول على تمويلات بنكية بهدف إعادة تمويلها لعملائها من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وكان كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، عن حصول شركة التوفيق للتوريق التابعة بنسبة 99.9%، على الموافقة المبدئية لإصدار سندات توريق الإصدار الرابع.

وقال طارق فهمي، إنه تظرًا لزيادة حجم أعمال الشركة المستهدف فإنها تعتزم خلال الربع الثالث من العام الماضي القيام بعملية توريق للتوافق مع معايير الملاءة المالية والحفاظ على معدلات الربحية.

وأوضح أن حجم عقود الشركة“أصل المحفظة” بلغ 1.6 مليار جنيه.

وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 38.2% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتصل 36.18 مليون جنيه، مقارنة بربح 26.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات النشاط لتصل 232 مليون جنيه، مقابل 165.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، توزيعات نقدية للمساهمين باجمالي 74.18 مليون جنيه توزع في صورة كوبون نقدي بواقع 42 قرشًا لكل سهم.

واعتمدت تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.

كما اعتمدت العمومية انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات برئاسة هديل صالح كامل، وتعيين طارق إبراهيم فهمي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عدم إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، والاكتفاء بالتوزيعات المقررة عن التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتتضمن حصة المساهمين في صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن العام الماضي نحو 117.67 مليون جنيه، وتم توزيع كوبون نقدي بقيمة اجمالية 43.49 مليون جنيه عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وأضافت الشركة أن المتبقي من الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم القيمة الاجمالية للكوبون المقرر عن التسعة أشهر، بلغت 74.18 مليون جنيه.

وأوضحت أنه سيتم إدراج الجزء المتبقي ضمن الأرباح المرحلة تدعيما للقاعدة الرأسمالية للشركة.