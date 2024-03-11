الرقابة المالية تُقر الاكتتاب في زيادة رأسمال التوفيق للتأجير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة“التوفيق للتأجير التمويلي”، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.3 مليون جنيه إلى 558.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 121.3 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 48.53 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته.
موضوعات متعلقة
“سبيد ميديكال” تكشف تطورات صدور حكمين ضد العضو المنتدب “الحفر الوطنية” تضاعف أرباحها السنوية لتصل 11.7 مليون دولار “هيئة المعارض”: نستهدف إقامة 9 معارض خارجية العام الحالى للترويج للصادرات
وتتم الزيادة نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 30 سبتمبر 2023، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وتضمن تقرير الافصاح إضافة نشاط التمويل العقاري الى أنشطة الشركة.
وارتفعت أرباح شركة“التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 13.8% خلال العام الماضي، لتصل 170.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 150.1 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات 696.4 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بنسبة 10% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 145.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 132.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزاد إجمالي إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر ليصل 871.9 مليون جنيه، مقابل 524.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 61.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 115.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط لتصل 502.1 مليون جنيه، مقابل 337 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وكشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، عن امتلاكها عقود تمويلات مع 19 بنكاً بقيمة بلغت 7.6 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن نشاط الشركة الرئيسي يرتكز على الحصول على تمويلات بنكية بهدف إعادة تمويلها لعملائها من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وكان كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، عن حصول شركة التوفيق للتوريق التابعة بنسبة 99.9%، على الموافقة المبدئية لإصدار سندات توريق الإصدار الرابع.
وقال طارق فهمي، إنه تظرًا لزيادة حجم أعمال الشركة المستهدف فإنها تعتزم خلال الربع الثالث من العام الماضي القيام بعملية توريق للتوافق مع معايير الملاءة المالية والحفاظ على معدلات الربحية.
وأوضح أن حجم عقود الشركة“أصل المحفظة” بلغ 1.6 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 38.2% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتصل 36.18 مليون جنيه، مقارنة بربح 26.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط لتصل 232 مليون جنيه، مقابل 165.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، توزيعات نقدية للمساهمين باجمالي 74.18 مليون جنيه توزع في صورة كوبون نقدي بواقع 42 قرشًا لكل سهم.
واعتمدت تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
كما اعتمدت العمومية انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات برئاسة هديل صالح كامل، وتعيين طارق إبراهيم فهمي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عدم إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، والاكتفاء بالتوزيعات المقررة عن التسعة أشهر الأولى من 2022.
وتتضمن حصة المساهمين في صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن العام الماضي نحو 117.67 مليون جنيه، وتم توزيع كوبون نقدي بقيمة اجمالية 43.49 مليون جنيه عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.
وأضافت الشركة أن المتبقي من الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم القيمة الاجمالية للكوبون المقرر عن التسعة أشهر، بلغت 74.18 مليون جنيه.
وأوضحت أنه سيتم إدراج الجزء المتبقي ضمن الأرباح المرحلة تدعيما للقاعدة الرأسمالية للشركة.
MENAFN11032024000202011048ID1107962744