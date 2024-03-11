مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم الاثنين، منخفضاً 62.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.
ووفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 419 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 50.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26375.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962743
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