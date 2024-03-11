مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم الاثنين، منخفضاً 62.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

ووفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 419 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 50.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26375.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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