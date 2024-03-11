المركزي العماني: 70 مليون ريال أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العماني ، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 70 مليون ريال عُماني.
وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوماً بلغت مبلغًا قدره 25 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 613ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 610ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 04482ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 06442ر5 %.
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في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 45 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 692ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 690 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 24816ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 31774ر5 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات على نحو سلس ومرن.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962741
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