المركزي العماني: 70 مليون ريال أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العماني ، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 70 مليون ريال عُماني.

وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوماً بلغت مبلغًا قدره 25 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 613ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 610ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 04482ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 06442ر5 %.

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في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 45 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 692ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 690 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 24816ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 31774ر5 بالمائة.

وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات على نحو سلس ومرن.

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