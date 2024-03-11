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يوني كريدت: المركزي الأوروبي بإمكانه خفض الفائدة دون اتخاذ الفيدرالى خطوة مماثلة

3/11/2024 2:24:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“إيريك نيلسن” كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك“يوني كريدت”، إنه لا ينبغي على البنك المركزي الأوروبي القلق بشأن تخفيض أسعار الفائدة وفصل مسار سياسته النقدية عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح“نيلسن” في لقاء مع شبكة“تلفزيون بلومبرج” أن عوامل مثل قوة سوق العمل الأمريكي بالتزامن مع نمو الأجور والدعم المالي الكبير قد تعني أن اقتصاد الولايات المتحدة يجب أن يظل مقيداً، ومن ثم يتعين على صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو سلوك مسار مختلف.

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وتابع بأنه من المؤكد أن الولايات المتحدة قد تحتاج للإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة مطولة، لكن أوروبا لا تحتاج لذلك.

وأشار“نيلسن” إلى أن صناع السياسة النقدية في أوروبا سوف يصبحوا مرتاحين بشأن أثر قرار خفض الفائدة على أسعار الصرف، موضحاً أن انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار لا يهم لأنه لا يحمل أي آثار تضخمية، فضلاً عن إعطاء إشارة للأسواق بأن قرارات السياسة النقدية في أوروبا ليست مجرد انعكاس لقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107962740

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