روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)أن روسيا تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وأشار التقرير اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء“نوفوستي” الروسية إلى أن الولايات المتحدة شغلت المركز الأول في القائمة وجاءت فرنسا في المركز الثاني لتحل محل روسيا. وقال تقرير:” لقد أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة للمرة الأولى، حيث خسرت المركز الثاني لصالح فرنسا”.

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وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تراجعت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 53% خلال الفترة من 2019 إلى 2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018.

ووفقا للتقرير، صدرت روسيا أسلحة إلى 31 دولة في عام 2019، أما في عام 2023 فصدرت أسلحة إلى 12 دولة فقط .

ولفت التقرير إلى أن المستورد الرئيسي للأسلحة الروسية كان منطقة آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 68%، تليها الهند بنسبة 34%، والصين بنسبة 21%. بٌذكر أن ألكسندر ميخيف، مدير عام شركة روس“أوبورون إكسبورت” الحكومية الروسية لتصدير السلاح أعلن مؤخرا أن حوالي 50٪ من محفظة طلبات الشركة تتكون اليوم من دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه ميخيف إلى أن محفظة طلبات الشركة تبلغ اليوم مبلغا يزيد عن 55 مليار دولار.

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