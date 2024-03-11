تي إس إم سي تستعيد مكانتها بين أكبر 10 شركات قيمة في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) استعادت التايوانية“تي إس إم سي” مكانتها بين أكبر عشر شركات قيمة في العالم مع صعود السهم لمستويات قياسية بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي .

وقفزت القيمة السوقية لصانعة الرقائق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما صعد السهم 14% في الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع الإثنين إلى 634 مليار دولار.

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ورغم ذلك فإن قيمتها السوقية لا تزال أعلى مقارنة مع صانعة الرقائق الأمريكية“برودكوم”.

ويتوقع كل من“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” مواصلة صانعة الرقائق ارتفاعها مع صعود الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

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