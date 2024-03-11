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تي إس إم سي تستعيد مكانتها بين أكبر 10 شركات قيمة في العالم

3/11/2024 2:24:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استعادت التايوانية“تي إس إم سي” مكانتها بين أكبر عشر شركات قيمة في العالم مع صعود السهم لمستويات قياسية بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي .

وقفزت القيمة السوقية لصانعة الرقائق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما صعد السهم 14% في الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع الإثنين إلى 634 مليار دولار.

موضوعات متعلقة مسؤول صيني يتوقع حفاظ التجارة الخارجية لبلاده على النمو في النصف الأول الجزائر: ارتفاع إنتاج الوقود بأزيد من 3% خلال عام 2023 وزيرة التجارة الأمريكية تعلن إنشاء استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار في الفلبين

ورغم ذلك فإن قيمتها السوقية لا تزال أعلى مقارنة مع صانعة الرقائق الأمريكية“برودكوم”.

ويتوقع كل من“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” مواصلة صانعة الرقائق ارتفاعها مع صعود الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107962738

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