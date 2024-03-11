تي إس إم سي تستعيد مكانتها بين أكبر 10 شركات قيمة في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعادت التايوانية“تي إس إم سي” مكانتها بين أكبر عشر شركات قيمة في العالم مع صعود السهم لمستويات قياسية بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي .
وقفزت القيمة السوقية لصانعة الرقائق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعدما صعد السهم 14% في الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع الإثنين إلى 634 مليار دولار.
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ورغم ذلك فإن قيمتها السوقية لا تزال أعلى مقارنة مع صانعة الرقائق الأمريكية“برودكوم”.
ويتوقع كل من“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” مواصلة صانعة الرقائق ارتفاعها مع صعود الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962738
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