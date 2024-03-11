أسوشيتيد برس: الفلسطينيون يبدأون شهر رمضان بأزمة جوع في قطاع غزة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ الفلسطينيون صيام شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين مع تفاقم أزمة الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر في واقع وصفته وكالة أنباء“أسوشيتيد برس” الأمريكية بعيدًا للغاية عن احتمالات وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت الوكالة في تقرير يرصد الأوضاع داخل القطاع المنكوب أن صلاة أول تراويح للشهر المبارك أقيمت في شوارع غزة وسط أنقاض المباني المهدمة بينما علق بعض الأشخاص أضواء وزخارف جميلة في مخيمات مكتظة وأظهر مقطع فيديو من مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى أطفالاً يرقصون ويرشون الرغوة بينما كان رجل يغني احتفالًا بقدوم الشهر الكريم عبر مكبر الصوت.

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وقالت الوكالة إنه لم يكن هناك ما يدعو للاحتفال بعد خمسة أشهر من الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وتركت معظم أنحاء غزة في حالة خراب. عادة ما تُنهى العائلات المسلمة صيامها اليومي باحتفالات وابتهالات دينية ولكن الوضع الراهن في غزة يؤكد أنه لا يوجد سوى القليل من السلع المعلبة والأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للكثيرين.

وقال صباح الهندي، الذي كان يتسوق لشراء الطعام في مدينة رفح:“لا ترى أحداً والفرحة في عينيه. كل عائلة حزينة. كل عائلة لها شهيد”.

وأشارت“أسوشيتيد برس” إلى أن الحرب أدت إلى نزوح نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم ودفعت مئات الآلاف إلى حافة المجاعة.. ويقول مسئولو الصحة إن ما لا يقل عن 20 شخصًا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية شمال القطاع إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي، وتقول جماعات الإغاثة إن القيود الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار القانون والنظام جعلت من المستحيل تقريباً توصيل الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه بأمان في معظم أنحاء القطاع.

وبدأت الولايات المتحدة ودول أخرى إسقاط المساعدات جوا في الأيام الأخيرة، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن مثل هذه الجهود مكلفة وغير كافية.. وبدأ الجيش الأمريكي أيضًا في نقل المعدات اللازمة لبناء جسر بحري لتوصيل المساعدات، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن يصبح جاهزًا للعمل.. حسبما أشارت الوكالة.

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