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انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

3/11/2024 2:24:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر ، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 44.31 نقطة ما نسبته 0.43% ليصل إلى 10 آلاف و190.79 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 117 مليونا و173 ألفا و126 سهما، بقيمة 387 مليونا و445 ألفا و651.555 ريال، نتيجة تنفيذ 13679 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 588 مليارا و35 مليونا و473 ألفا و866.820 ريال، قياساً بـ 589 مليارا و120 مليونا و233 ألفا و706.450 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107962736

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