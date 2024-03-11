انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر بورصة قطر ، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بمقدار 44.31 نقطة ما نسبته 0.43% ليصل إلى 10 آلاف و190.79 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 117 مليونا و173 ألفا و126 سهما، بقيمة 387 مليونا و445 ألفا و651.555 ريال، نتيجة تنفيذ 13679 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 588 مليارا و35 مليونا و473 ألفا و866.820 ريال، قياساً بـ 589 مليارا و120 مليونا و233 ألفا و706.450 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962736
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