وزيرة التجارة الأمريكية تعلن إنشاء استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار في الفلبين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، إقامة استثمارات بقيمة تتجاوز المليار دولار أمريكي في الفلبين من خلال 22 شركة أمريكية.
وقالت رايموندو – خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها مع رئيس البلاد، فرديناند ماركوس الابن، نقلته شبكة“إيه بي إس – سي بي إن” اليوم الإثنين – إن من بين الاستثمارات المعلنة خلال زيارتها الحالية إلى الفلبين، خلق فرص تعليمية لأكثر من 30 مليون شخص .
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وأشارت إلى أن الاهتمام بالوظائف ذات الأجور المرتفعة ومجالات الاتصالات والرقمنة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أن تتحول إلى الرقمنة، ما يدعم الاستثمارات التي تأمل تلك الشركات في تنفيذها.
كما أوضحت أن العديد من تلك الشركات، خاصة التقنية تعتزم إطلاق برامج تدريبية بشأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، ما سيمكن من خلق آلاف من فرص العمل، مؤكدة أن الشركات الأمريكية مهتمة بالاستثمار في الفلبين.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962735
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