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وزيرة التجارة الأمريكية تعلن إنشاء استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار في الفلبين

3/11/2024 2:24:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، إقامة استثمارات بقيمة تتجاوز المليار دولار أمريكي في الفلبين من خلال 22 شركة أمريكية.

وقالت رايموندو – خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها مع رئيس البلاد، فرديناند ماركوس الابن، نقلته شبكة“إيه بي إس – سي بي إن” اليوم الإثنين – إن من بين الاستثمارات المعلنة خلال زيارتها الحالية إلى الفلبين، خلق فرص تعليمية لأكثر من 30 مليون شخص .

موضوعات متعلقة مسؤول صيني يتوقع حفاظ التجارة الخارجية لبلاده على النمو في النصف الأول الجزائر: ارتفاع إنتاج الوقود بأزيد من 3% خلال عام 2023 انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

وأشارت إلى أن الاهتمام بالوظائف ذات الأجور المرتفعة ومجالات الاتصالات والرقمنة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أن تتحول إلى الرقمنة، ما يدعم الاستثمارات التي تأمل تلك الشركات في تنفيذها.

كما أوضحت أن العديد من تلك الشركات، خاصة التقنية تعتزم إطلاق برامج تدريبية بشأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، ما سيمكن من خلق آلاف من فرص العمل، مؤكدة أن الشركات الأمريكية مهتمة بالاستثمار في الفلبين.


المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107962735

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