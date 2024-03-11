حمودة: 39% نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية لدى القلعة القابضة

قالت غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق لشركة القلعة ، إن نسبة السيدات فى الشركة تمثل 25% فى مجلس الإدارة، و39% فى مختلف المناصب القيادية العليا، و13.04% فى الإدارة الوسطى و52% فى عقود التعيينات الجديدة.

وأضافت لـ((البورصة))، أن استراتيجية شركة القلعة لدعم وتمكين المرأة تأتى فى ظل رؤية مؤسسية شاملة منذ نشأة الشركة“للقيادة بالمثل” للاستثمار فى الموارد البشرية، وتدعيماً للدور الحيوى الذى تلعبه المرأة فى بناء المجتمعات وفى مختلف القطاعات بكل كفاءة.

موضوعاتمسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17% المساواة فى ((الارتقاء الوظيفي)) بين الجنسين أساس استراتيجية ((طاقة عربية)) يعقوب: ثقافة مجتمع الأعمال بدأت تتقبل تمكين المرأة فى مناصب قيادية

وأكدت على أن الشركة تتبنى برنامجاً مؤسسياً ومنهجية للمساهمة فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة تتمثل فى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة.

وتركز استراتيجية“القلعة” الخاصة بدعم وتمكين المرأة فى مجال العمل، على 4 محاور أساسية، الأول تطبيق نموذج عمل مستدام قائم على تكافؤ الفرص والمساواة وخلق بيئة داعمة للمرأة وتمثيلها فى المناصب القيادية والإدارية والتركيز على النتائج والقيمة المضافة وليس النوع.

ويركز المحور الثانى على إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية الشمولية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين بتمثيل لا يقل عن 50% للمرأة، فضلاً عن تخصيص برامج متخصصة للمرأة المعيلة مثل برنامجى“تمكين” و”مستقبلى” التابعين للشركة المصرية للتكرير ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

ولفتت إلى أن المحور الثالث يركز على تحفيز الكفاءات النسائية داخل الشركة والمديرات التنفيذيات والفتيات والسيدات الرائدات فى مبادرات التنمية المجتمعية اللاتى حققن نجاحات على المستويين المحلى والإقليمى والمساهمة فى تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة فى مجتمع الأعمال المصرى والدولي.

وأشارت حمودة، إلى أن المحور الرابع يتمثل فى التنسيق والمشاركة الفعالة فى مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والأممية، والتى من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

أضافت أن الشركة تشارك ضمن أربع شركات قطاع خاص كبرى فى رئاسة“محفز سد الفجوة بين الجنسين” مع كل من وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص – الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة-فى مصر لتعزيز تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشريك رئيسى فى القوى العاملة والنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى انضمام القلعة لمبادرة مبادئ تمكين المرأة WEPs، التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بهدف التأكيد على دعم وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مكان العمل.

وأشارت إلى أن هذا الميثاق تم إقراره من أكثر من 2600 شركة على مستوى العالم، ليمثل هذا التوقيع تتويجاً لجهود شركة القلعة فى تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين والتزاما منها بتطبيق المبادئ السبعة الواردة فى الإعلان وفى مقدمتها الاستمرار فى خلق توجه مؤسسى لتحقق المساواة بين الجنسين، ومعاملة جميع النساء والرجال بإنصاف فى العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز، بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهنى للمرأة، وتبنى الممارسات التى من شأنها تدعيم تمكين المرأة، وتعزيز المساواة من خلال المبادرات المجتمعية والتشجيع على الانضمام، والعمل على قياس التقدم المحرز فى تحقيق المساواة بين الجنسين والإبلاغ عنهم بشكل علني.

وترى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة فى جميع مجالات التنمية ومراحلها أصبحت من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتمعي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مجال الاستثمار شهد طفرة وزيادة فى دخول وتمثيل المرأة فى السنوات الماضية.

وتابعت أن تمكين المرأة فى مختلف المناصب سينعكس مردوده الإيجابى ليس فقط على نتائج مختلف الشركات، بل نمو الاقتصاد الوطنى بوجه عام، مشيرةً إلى أن جميع الدراسات أثبت أن سد الفجوة الحالية فى توفير الفرص المتكافئة للجنسين سيسهم بشكل ملحوظ فى تنمية إجمالى الناتج المحلى للبلاد.

وأكدت أهمية تكثيف جهود القطاع الخاص ومشاركتهم فى تحسين جودة التعليم، وإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولى مختلف المناصب السياسية والاقتصادية.

وترى أن الأهمية فى معايير اختيار الكوادر بناءً على الكفاءة وليس على النوع، موضحة أن هناك فجوة كبرى فى المرتبات بين الجنسين لابد من إغلاقها، خاصة أن المرأة باتت معيلة، ومتعددة المهام وقادرة على بناء استراتجيات والنهوض بالشركات، ضاربة مثالا أن قيادة طاقة عربية فى يد سيدة، وكذلك شركة الشروق للطباعة التابعتين لمجموعة القلعة القابضة.

وطالبت بضرورة تخصيص القيادات الناجحة والشركات جزءا من وقتهم وجهودهم لتقديم قيمة مضافة بالبلد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور مهم وفعال فى التنمية المستدامة والاستثمار المسئول بيئيا والتركيز على بناء الإنسان.

وأشارت إلى أهمية إقرار مجموعة من التشريعات لتمكين المرأة فى قنوات الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، لأنها تمتلك المهارة والقدرة التى تؤهلها للمشاركة فى تنفيذ مخططات الدولة التنموية، وإنجاح الملفات الحيوية للدولة التى تخص المرأة تحديدا كدعم المرأة المعيلة وغيرها والتى فشلت برامجها لسنوات طويلة، وفى مقدمة هذه التشريعات زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات فى مصر، بحيث تكون 25 % من القيادة العليا بها سيدات، والبدء بشركات القطاع العام كنموذج يحتذى به.

وقالت“يجب أن نسهم فى إعداد الفتيات والمرأة من خلال التعليم، والتطوع بالقرى للتوعية بقدرة المرأة واستطاعتها، والتواصل مع الشابات المصريات، وفتح قنوات اتصال بين جمعيات سيدات الأعمال، وتدشين إعلام متخصص يهتم بصورة المرأة وإظهار قوتها وتأثيرها فى بناء المجتمعات”.