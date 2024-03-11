10 شركات تنضم لـ بيبسيكو-مصر فى مبادرة عاملة شغل بينها دانون وفودافون

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة بيبسيكو مصر خلال العام الماضى مبادرة“عاملة شغل”، وكان الهدف من المبادرة هو تشغيل الفتيات فى مجالات كانت حكرًا على الرجال تقريبًا، مثل الصناعة أو المبيعات، بحسب ما قاله محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة“بيبسيكو-مصر”.

وقال شلباية إن المبادرة بدأت أول عام بنحو 600 طالبة جامعية وحديثة التخرج فى محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، وانتهت بتقديم منح لنحو 50 فتاة، وتمم تعيين 21 لأنهن تفوقن، وبعد عام من تعيينهم كان النجاح مبهرا فى كل موقع أو وظيفة حصلن على تعيين فيها.

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وأضاف شلباية أنه فى العام الثاني للبرنامج، تشجعت“بيبسيكو”، لضم نحو 10 شركات أخرى للمبادرة بينها شركة دانون، وفودافون كعضو استرابيجي، خاصة وأن قطاع التكنولوجيا من القطاعات التى تحظى بتمثيل ذكورى مرتفع، لذلك تضاعف عدد الفتيات إلى 1200 فتاة.

ويُتاح التقديم فى البرنامج خلال العام الحالى لخريجات كليات الهندسة والتجارة وعلوم الكمبيوتر والدراسات ذات الصلة، والتفرغ الكامل لمدة البرنامج لتحقيق أكبر استفادة، وأن تكون المتقدمة من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، طنطا، والمنيا.

وأوضح شلباية أنه يجرى التنسيق مع الشركات المنضمة للمبادرة، بشأن منح 100 فرصة عمل لهن داخل الشركات، خاصة أنها تسعى لنفس الهدف وهو رفع تمثيل النساء فى مهن يغلب عليها التواجد الذكورى، وبالفعل المتخرجات من المبادرة سابقًا أجروا لقاءات عمل لدى شركات أخرى وأصبح لهن تواجد فى سوق العمل.

وأشار إلى أن التدريب يستمر نحو 6 أشهر، تشمل برامج ودورات تعليمية، زيارات ميدانية، بالإضافة إلى زيارات من 20 رائدة أعمال لتأهيلهن.

وذكر أن المبادرة لم تكن تستهدف تعيين الفتيات آنذاك، ولكن نظرًا لتفوقهن طلبت الإدارات تعيينهن.

وتوقع أن يرتفع عدد المعينات من خريجات المبادرة خلال العام الجارى، خاصة فى ظل وجود شركات آخرى، ما يرفع عدد الفرص التوظيفية الممنوحة لخريجات المبادرة.

وقال شلباية، إن نسبة التمثيل النسائى فى الفريق القيادى للشركة تصل إلى 50%، وبالنسبة للوظائف الاقتصادية، ارتفع نسبة التمثيل النسائى فيها من 14% منذ 4 أعوام، إلى 29% فى الوقت الحالى، والعدد يتزايد بفضل خطة الشركة لزيادة التمثيل النسائى فى الشركة.

وتستهدف الشركة رفع التمثيل النسائي فى مختلف وظائفها حتى تصل إلى 50% سيدات.

وأضاف أن النساء يقومن بمهام متعددة بالتوازى مع مسئولياتهن الاجتماعية تجاه أسرهن ، ويجب تهيئة الظروف المناسبة للنساء حتى يتمكن من تأدية واجباتهن تجاه كل وظائفهن الحياتية وتمكينهن من النجاح، وهى من الأمور التى تراعيها الشركة.

وتابع:“تقوم الشركة كل عام باستبيانات لرصد احتياجات موظفاتها، وتلبيتها، لتحسين بيئة عمل السيدات.”