10 شركات تنضم لـ بيبسيكو-مصر فى مبادرة عاملة شغل بينها دانون وفودافون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة بيبسيكو مصر خلال العام الماضى مبادرة“عاملة شغل”، وكان الهدف من المبادرة هو تشغيل الفتيات فى مجالات كانت حكرًا على الرجال تقريبًا، مثل الصناعة أو المبيعات، بحسب ما قاله محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة“بيبسيكو-مصر”.
وقال شلباية إن المبادرة بدأت أول عام بنحو 600 طالبة جامعية وحديثة التخرج فى محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، وانتهت بتقديم منح لنحو 50 فتاة، وتمم تعيين 21 لأنهن تفوقن، وبعد عام من تعيينهم كان النجاح مبهرا فى كل موقع أو وظيفة حصلن على تعيين فيها.
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وأضاف شلباية أنه فى العام الثاني للبرنامج، تشجعت“بيبسيكو”، لضم نحو 10 شركات أخرى للمبادرة بينها شركة دانون، وفودافون كعضو استرابيجي، خاصة وأن قطاع التكنولوجيا من القطاعات التى تحظى بتمثيل ذكورى مرتفع، لذلك تضاعف عدد الفتيات إلى 1200 فتاة.
ويُتاح التقديم فى البرنامج خلال العام الحالى لخريجات كليات الهندسة والتجارة وعلوم الكمبيوتر والدراسات ذات الصلة، والتفرغ الكامل لمدة البرنامج لتحقيق أكبر استفادة، وأن تكون المتقدمة من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، طنطا، والمنيا.
وأوضح شلباية أنه يجرى التنسيق مع الشركات المنضمة للمبادرة، بشأن منح 100 فرصة عمل لهن داخل الشركات، خاصة أنها تسعى لنفس الهدف وهو رفع تمثيل النساء فى مهن يغلب عليها التواجد الذكورى، وبالفعل المتخرجات من المبادرة سابقًا أجروا لقاءات عمل لدى شركات أخرى وأصبح لهن تواجد فى سوق العمل.
وأشار إلى أن التدريب يستمر نحو 6 أشهر، تشمل برامج ودورات تعليمية، زيارات ميدانية، بالإضافة إلى زيارات من 20 رائدة أعمال لتأهيلهن.
وذكر أن المبادرة لم تكن تستهدف تعيين الفتيات آنذاك، ولكن نظرًا لتفوقهن طلبت الإدارات تعيينهن.
وتوقع أن يرتفع عدد المعينات من خريجات المبادرة خلال العام الجارى، خاصة فى ظل وجود شركات آخرى، ما يرفع عدد الفرص التوظيفية الممنوحة لخريجات المبادرة.
وقال شلباية، إن نسبة التمثيل النسائى فى الفريق القيادى للشركة تصل إلى 50%، وبالنسبة للوظائف الاقتصادية، ارتفع نسبة التمثيل النسائى فيها من 14% منذ 4 أعوام، إلى 29% فى الوقت الحالى، والعدد يتزايد بفضل خطة الشركة لزيادة التمثيل النسائى فى الشركة.
وتستهدف الشركة رفع التمثيل النسائي فى مختلف وظائفها حتى تصل إلى 50% سيدات.
وأضاف أن النساء يقومن بمهام متعددة بالتوازى مع مسئولياتهن الاجتماعية تجاه أسرهن ، ويجب تهيئة الظروف المناسبة للنساء حتى يتمكن من تأدية واجباتهن تجاه كل وظائفهن الحياتية وتمكينهن من النجاح، وهى من الأمور التى تراعيها الشركة.
وتابع:“تقوم الشركة كل عام باستبيانات لرصد احتياجات موظفاتها، وتلبيتها، لتحسين بيئة عمل السيدات.”
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