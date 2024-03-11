يعقوب: ثقافة مجتمع الأعمال بدأت تتقبل تمكين المرأة فى مناصب قيادية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة ، أن ثقافة المجتمع المصرى كانت أكبر تحد يواجه تمكين المرأة لكن مؤخرًا بدأت تغيير تدريجى يتقبل قيادة المرأة خاصة إن كانت على قدر عال من الكفاءة.

دللت على ذلك بانتخاب سيدتين ضمن مجلس إدارة البورصة، تمثلان شركات الوساطة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تعيين 4 سيدات أخريات فى عضوية مجلس الإدارة منهن نائبة رئيس البورصة.

موضوعاتمسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17% المساواة فى ((الارتقاء الوظيفي)) بين الجنسين أساس استراتيجية ((طاقة عربية)) حمودة: 39% نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية لدى“القلعة القابضة”

أوضحت أن إدارة المرأة تختلف عن الرجل فى عدة عناصر جوهرية، أهمها المرونة فى التعامل مع المواقف حيث تميل للعوامل النفسية وتطبق فن الإدارة برؤيتها كـ((أم وقائدة للأسرة))، كما يكون لدى المرأة دائمًا دافع داخلى للحرص فى المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات بشكل مستدام كـ((وزير مالية المنزل)).

أشارت إلى أنها ضد فكرة ارتباط وظائف بنوع معين سواء رجل أو إمرأة حيث ترى أن الكفاءة يجب أن تكون المحدد الرئيسى لاختيار الموظفين.

كما عزت عدم تطبيق المساواة بين الجنسين فى مجالس إدارات الشركات إلى عدم وجود كفاءات كافية من السيدات، مشيرة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى سد تلك الفجوة بدعم وجود كفاءات من السيدات عبر تنظيم دورات مكثفة بمركز المديرين التابع للهيئة موجهة بشكل رئيسى للمرأة، لزيادة مهارات الإدارة ودعم المساواة بين الجنسين فى مجالس الإدارات.