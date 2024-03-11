Monday, 11 March 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يعقوب: ثقافة مجتمع الأعمال بدأت تتقبل تمكين المرأة فى مناصب قيادية

3/11/2024 2:24:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة ، أن ثقافة المجتمع المصرى كانت أكبر تحد يواجه تمكين المرأة لكن مؤخرًا بدأت تغيير تدريجى يتقبل قيادة المرأة خاصة إن كانت على قدر عال من الكفاءة.

دللت على ذلك بانتخاب سيدتين ضمن مجلس إدارة البورصة، تمثلان شركات الوساطة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تعيين 4 سيدات أخريات فى عضوية مجلس الإدارة منهن نائبة رئيس البورصة.

موضوعات متعلقة مسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17% المساواة فى ((الارتقاء الوظيفي)) بين الجنسين أساس استراتيجية ((طاقة عربية)) حمودة: 39% نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية لدى“القلعة القابضة”

أوضحت أن إدارة المرأة تختلف عن الرجل فى عدة عناصر جوهرية، أهمها المرونة فى التعامل مع المواقف حيث تميل للعوامل النفسية وتطبق فن الإدارة برؤيتها كـ((أم وقائدة للأسرة))، كما يكون لدى المرأة دائمًا دافع داخلى للحرص فى المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات بشكل مستدام كـ((وزير مالية المنزل)).

أشارت إلى أنها ضد فكرة ارتباط وظائف بنوع معين سواء رجل أو إمرأة حيث ترى أن الكفاءة يجب أن تكون المحدد الرئيسى لاختيار الموظفين.

كما عزت عدم تطبيق المساواة بين الجنسين فى مجالس إدارات الشركات إلى عدم وجود كفاءات كافية من السيدات، مشيرة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى سد تلك الفجوة بدعم وجود كفاءات من السيدات عبر تنظيم دورات مكثفة بمركز المديرين التابع للهيئة موجهة بشكل رئيسى للمرأة، لزيادة مهارات الإدارة ودعم المساواة بين الجنسين فى مجالس الإدارات.

MENAFN11032024000202011048ID1107962731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث